Michelle Barros, de A Fazenda 17, é casada? Jornalista se envolveu com peão no reality

Apresentadora expôs seus sentimentos em conversa com Shia Phoenix

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:39)
Zoeira
Michelle Barros e Shia Phoenix deitados na baia.
Legenda: Boatos de que Michelle seria casada surgiram dentro do reality.
Foto: Reprodução / TV Record.

A jornalista Michelle Barros, de 46 anos, surpreendeu o público que acompanha "A Fazenda 17" ao expor seus sentimentos durante uma conversa com Shia Phoenix, de 36, neste domingo (12).

A ex-global decidiu colocar um ponto final no affair que vinha mantendo com o peão, o que gerou surpresa entre os fãs do programa — muitos nem haviam percebido que os dois estavam se envolvendo.

Michelle Barros é casada?

Ao contrário dos rumores que circulam dentro do próprio reality rural, Michelle não é casada, mas é mãe de um filho. Os boatos de que ela teria traído um suposto companheiro durante o programa, portanto, não são verdadeiros.

A história da suposta traição ganhou força após uma conversa entre Créo e o próprio Shia, que acabou repercutindo nas redes sociais.

“Nem eu nem ela esperávamos isso. São coisas da vida que a gente não planeja […] Estou há um bom tempo sem me apaixonar, mas você convive com a pessoa 24h e percebe que ela tem coisas que você gosta. E você também tem coisas que ela gosta”, disse Shia.

Em seguida, Créo respondeu: “Eu já tive certas dúvidas. Aí no sábado ela: ‘Não acredito, eu beijei o Shia’.”

O diálogo teria ocorrido na área externa da sede. Mesmo após Shia tentar encerrar o assunto, as câmeras captaram o áudio e o trecho viralizou.

Shia Phoenix em momento posterior após conversa com Michelle Barros.
Legenda: Shia se mostrou triste após conversa com Michelle Barros.
Foto: Reprodução / TV Record.

Polêmica e rumores

Internautas também resgataram uma fala anterior de Dudu Camargo, que insinuava saber algo sobre a vida pessoal de Michelle.

“Se eu te contar o que estou sabendo dela, você fica de boca aberta… Ela sai daqui com o divórcio assinado. A hora dela vai chegar, mas deixa o marido dela ter um pouco mais de gostinho do que ela está aprontando”, disse o ex-apresentador na ocasião.

As declarações de Dudu reforçaram os rumores, que foram desmentidos após a própria Michelle se pronunciar dentro do programa.

A conversa entre Michelle e Shia

Durante o diálogo exibido no programa, Michelle decidiu conversar com Shia “por ter resolvido falar abertamente” sobre o que estavam vivendo.

“Há um sentimento, e é melhor encerrar”, disse ela. Shia então respondeu: “Você tem essa situação, eu tenho a situação da pessoa que eu estava conhecendo, e somos maduros e adultos. Pelo menos deixamos claro.”

“Acho que, quando a gente assume o que sente e o que faz, é melhor para lidar com as consequências. Arcarei. É o tipo de coisa que eu não imaginava, não pretendia, não queria, mas aconteceu. Ainda tem o contexto aqui da Fazenda, mas somos adultos o suficiente para encarar. Só espero não ter magoado muito”, concluiu Michelle.

