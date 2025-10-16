Martina e Tamires brigam pesado em 'A Fazenda', e produção interfere

As peoas Martina Sanzi e Tamires Assis protagonizaram uma das brigas mais acaloradas de "A Fazenda 17" nesta quinta-feira (16), e tiveram de ser separadas pela produção do programa. A discussão teve direito a jatos de desodorante e creme, até que as participantes se peitaram e quase se agrediram.

"Atenção! Comportamento inadequado. Separem-se imediatamente", disse a voz da produção do reality rural. As duas já possuem histórico de diversas confusões em pouco mais de um mês de confinamento na fazenda.

O barraco começou após Martina entrar no quarto batendo panelas para acordar Tamires e outros integrantes. "Samambaia, não fede nem cheira, sombra de macho, nunca será Isabelle [Nogueira]... Vai dormir no inferno, boca de latrina", gritou a peoa.

Já próxima à cama de Tamires, a briga escalonou e a manauara espirrou diversos jatos de desodorante na cara de Martina, que na sequência atirou creme na cara dela e na parede. Elas terminaram a confusão com xingamentos e quase um contato físico. Internautas chegaram a pedir a expulsão de Martina, alegando que ela deu um tapa na mão da adversária.

Carol Lekker se mete em confusão

Após elas se separarem, Carol Lekker entrou no assunto e aprovou Martina: "Foi pouco, Brasil! Ela inventa mentira, falou que eu falei de índio. Quando falei, ao mesmo momento, eu retirei minha fala. Falou do meu cabelo pejorativamente. Ainda foi pouco".

O clima no reality da RecordTV está pesado desde a primeira semana, e uma série de conflitos estourou ao mesmo tempo, desde a última semana, quando Guilherme foi eliminado. Nesta quinta, acontece a quarta eliminação da Roça.