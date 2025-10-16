Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote
Menos votado pelo público é eliminado nesta quinta-feira (16).
Fernando Sampaio, Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi estão na quarta roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta quinta-feira (16).
A zona de eliminação foi finalizada nessa quarta (15), com a vitória de Matheus Martins na Prova do Fazendeiro.
Quem do trio da berlinda você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE
Como foi formada a quarta roça
Escolha do fazendeiro Dudu Camargo, Fernando foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14).
Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa pela segunda semana seguida. Então, a advogada resolveu puxar Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um.
Por ser o último a fechar a berlinda provisória, pôde vetar o ator da Prova do Fazendeiro. Na dinâmica, o modelo venceu os demais e se salvou.