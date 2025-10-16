A Fazenda 17: Matheus vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (15) em "A Fazenda", e conquistou o chapéu após virar o jogo contra Rayane Figliuzzi.

Ele se torna o primeiro fazendeiro inédito da temporada, após as dobradinhas entre a própria Ray e Dudu Camargo.

Yoná Sousa foi a primeira eliminada da prova. Agora ela e Rayane se juntam a Fernando na roça desta quinta-feira (15).

Veja também Zoeira Brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio brilham no desfile da Victoria’s Secret; veja fotos

Como foi a prova

Matheus, Rayane e Yoná disputaram uma Prova do Fazendeiro que exigia boa memória, sorte e atenção. No cenário, cada peão foi representado por um freezer, onde guardarão produtos selecionados.

Quem mandar bem nas perguntas feitas por Adriane Galisteu ganhava o direito de tirar da geladeira do adversário um dos itens congelados. Cada delícia a menos no freezer, é uma chance a mais de sair da disputa.

Legenda: Matheus se tornou o primeiro fazendeiro inédito da temporada, impedindo a volta de Ray. Foto: Reprodução / TV Record.

Se a resposta for errada, o jogador deve retirar um produto do freezer do adversário. O peão que restar com ao menos um produto específico virava o novo Fazendeiro.

Yoná foi a primeira eliminada, numa ação conjunta de Matheus e Ray contra a peoa. A antiga fazendeira saiu na frente logo depois, mas não conseguiu impedir uma virada de Matheus na rodada final.