A Fazenda 17: Matheus vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça
O peão ganhou o tão cobiçado chapéu após virada contra Rayane
Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (15) em "A Fazenda", e conquistou o chapéu após virar o jogo contra Rayane Figliuzzi.
Ele se torna o primeiro fazendeiro inédito da temporada, após as dobradinhas entre a própria Ray e Dudu Camargo.
Yoná Sousa foi a primeira eliminada da prova. Agora ela e Rayane se juntam a Fernando na roça desta quinta-feira (15).
Como foi a prova
Matheus, Rayane e Yoná disputaram uma Prova do Fazendeiro que exigia boa memória, sorte e atenção. No cenário, cada peão foi representado por um freezer, onde guardarão produtos selecionados.
Quem mandar bem nas perguntas feitas por Adriane Galisteu ganhava o direito de tirar da geladeira do adversário um dos itens congelados. Cada delícia a menos no freezer, é uma chance a mais de sair da disputa.
Se a resposta for errada, o jogador deve retirar um produto do freezer do adversário. O peão que restar com ao menos um produto específico virava o novo Fazendeiro.
Yoná foi a primeira eliminada, numa ação conjunta de Matheus e Ray contra a peoa. A antiga fazendeira saiu na frente logo depois, mas não conseguiu impedir uma virada de Matheus na rodada final.