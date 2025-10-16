Gracyanne Barbosa tem carro de mais de R$ 800 mil levado em assalto

Gracyanne Barbosa e a irmã mais velha, Barbara Jacobina, foram assaltadas, na madrugada desta quinta-feira (16), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Elas foram rendidas quando estavam retornando de um ensaio na quadra da União da Ilha do Governador, na Zona Norte.

O carro — uma Land Rover Defender 110, avaliado em mais de R$ 800 mil — foi levado. Gracyanne e a irmã não se feriram. As informações são do G1.

COMO ACONTECEU O ASSALTO

A modelo fitness, que será rainha de bateria da escola de samba, estava no banco de trás e a irmã, Barbara, dirigia. Testemunhas contaram que três homens armados desceram de um veículo e abordaram as duas em um posto de gasolina, na avenida Embaixador Abelardo Bueno.

Gracyanne foi vista sentada na calçada do posto com a irmã, logo após o ocorrido. A ex-BBB estava usando muletas, resultado de uma cirurgia no joelho feita há cerca de duas semanas, após lesão sofrida por ela durante o quadro Dança dos Famosos.

A modelo Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na noite desta quarta-feira.

O carro levado é uma Land Rover Defender preta, avaliada em cerca de R$ 800 mil. pic.twitter.com/3aRonoUubb — Informe RJO (@InformeRJO) October 16, 2025

Após o crime, as duas deixaram o local em um carro de aplicativo e foram para a 42ª DP registrar o caso.

A assessoria de Gracyanne informou que ela está bem, mas ficou abalada com o ocorrido. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que não foi acionada para a ocorrência.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari