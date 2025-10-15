Virginia Fonseca leva mãe de Vini Jr. para ensaio da Grande Rio

Virginia Fonseca marcou presença na quadra da Grande Rio na noite desta terça-feira (14) para o segundo ensaio da escola de samba, e teve uma convidada especial na plateia: Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

A quase sogra da influenciadora foi flagrada em um registro compartilhado por David Brazil, que acompanhou Virginia pela segunda vez nos ensaios. Discreta e reservada, Fernanda raramente aparece em eventos públicos ou nas redes sociais, mas já demonstrou aprovar o relacionamento do filho com a empresária.

A aparição acontece poucos dias depois de as duas passarem o fim de semana juntas, em clima de reconciliação. Fernanda teve papel importante no pedido de desculpas de Vini Jr. a Virginia, após o jogador ser exposto por duas mulheres e abalar o affair que mantinha com a apresentadora.

Em imagens que circulam nas redes, Fernanda aparece parcialmente em um barco de Virginia, onde é possível ver a lateral de seu corpo e o cabelo característico.

Fernanda Cristina, de 44 anos, mantém um perfil fechado no Instagram, onde é seguida por alguns famosos, inclusive pela quase nora. Ela foi casada com Vinicius Paixão, pai de Vini Jr., com quem teve três filhos e já é avó de dois netos. Separada há alguns anos, Fernanda viveu um namoro discreto em 2023 com o pandeirista Marcelinho Oliveira.