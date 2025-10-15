Virginia Fonseca leva mãe de Vini Jr. para ensaio da Grande Rio
Fernanda Cristina, mãe do jogador, apareceu em foto ao lado de David Brazil no ensaio
Virginia Fonseca marcou presença na quadra da Grande Rio na noite desta terça-feira (14) para o segundo ensaio da escola de samba, e teve uma convidada especial na plateia: Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.
A quase sogra da influenciadora foi flagrada em um registro compartilhado por David Brazil, que acompanhou Virginia pela segunda vez nos ensaios. Discreta e reservada, Fernanda raramente aparece em eventos públicos ou nas redes sociais, mas já demonstrou aprovar o relacionamento do filho com a empresária.
A aparição acontece poucos dias depois de as duas passarem o fim de semana juntas, em clima de reconciliação. Fernanda teve papel importante no pedido de desculpas de Vini Jr. a Virginia, após o jogador ser exposto por duas mulheres e abalar o affair que mantinha com a apresentadora.
Em imagens que circulam nas redes, Fernanda aparece parcialmente em um barco de Virginia, onde é possível ver a lateral de seu corpo e o cabelo característico.
Fernanda Cristina, de 44 anos, mantém um perfil fechado no Instagram, onde é seguida por alguns famosos, inclusive pela quase nora. Ela foi casada com Vinicius Paixão, pai de Vini Jr., com quem teve três filhos e já é avó de dois netos. Separada há alguns anos, Fernanda viveu um namoro discreto em 2023 com o pandeirista Marcelinho Oliveira.