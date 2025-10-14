Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em cerimônia luxuosa no interior de São Paulo; veja fotos

A cantora Mari Fernandez, de 24 anos, e a influenciadora digital Júlia Ribeiro, de 22, oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa e emocionante realizada no interior de São Paulo. O evento reuniu cerca de 250 convidados, entre familiares, amigos e diversos famosos, especialmente do universo sertanejo.

Mari entrou acompanhada do pai biológico, André Luis, e se emocionou ao cantar durante a entrada da amada, um dos momentos mais marcantes da noite. Júlia, surpresa, não conteve as lágrimas enquanto a artista interpretava a canção com a voz embargada.

Entre os convidados estavam nomes como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. Manu Bahtidão foi uma das madrinhas da celebração, que teve decoração repleta de flores brancas e iluminação intimista.

Juntas há mais de dois anos, Mari e Júlia já vinham compartilhando momentos da preparação do casamento nas redes sociais, onde receberam uma enxurrada de mensagens de carinho de fãs e amigos.

Veja fotos do casamento

Foto: Leo Franco / AgNews.

Foto: Leo Franco / AgNews.

Foto: Leo Franco / AgNews.