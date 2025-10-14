Diário do Nordeste
Thati Lopes está grávida do primeiro filho: 'Amor e felicidade'

Atriz espera o primeiro bebê com o noivo, o ator George Sauma

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:54)
Zoeira
Thati Lopes celebrou um momento especial com seus seguidores nesta terça-feira (14): a atriz e humorista anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o ator George Sauma.

Em seu perfil no Instagram, Thati publicou um carrossel de fotos ao lado do noivo em meio a um parque arborizado. Nas imagens, ela aparece sorridente, exibindo a barriguinha da primeira gestação, enquanto George a abraça com carinho. “Agora somos 3! Transbordando amor e felicidade”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, eles receberam mensagens de carinho de famosos. "Coisa mais linda. Que alegria", escreveu Luisa Arraes. "Demais! Que alegria", publicou ainda Drica Moraes.

Relacionamento

O casal, que começou a namorar em meados de 2023, assumiu o relacionamento publicamente em agosto do mesmo ano. Amigos de longa data por conta de trabalhos em comum, Thati e George engataram o romance de forma natural durante uma reunião na casa de amigos.

Em junho de 2024, os dois ficaram noivos. O anúncio foi feito nas redes sociais do ator no Dia dos Namorados. “Namorados, não. Noivos! Te amo muito, Thati Lopes”, escreveu George à época.

Thati também se declarou para o parceiro em uma publicação emocionante. “Sabe essa primeira foto? Nossa primeira foto na casinha nova! Sem nada e com tudo! Venho aqui celebrar a dedicação que você tem com nosso relacionamento e como você me faz sentir amada, maravilhosa, gostosa e importante todos os dias. Te amo!”, afirmou a atriz.

Agora, com a chegada do primeiro filho, Thati e George vivem uma nova fase repleta de amor e expectativas.

