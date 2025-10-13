Diário do Nordeste
Felca é contratado como apresentador da TV Globo

Youtuber terá um quadro no Fantástico sobre saúde mental

Zoeira
Imagem do youtuber Felca para matéria sobre Felca é contratado como apresentador da TV Globo.
Legenda: Youtuber incentivou os debates sobre adultização no Brasil.
Foto: Reprodução/Instagram.

O youtuber Felca, como é conhecido Felipe Bressanim Pereira, será apresentador de um quadro do Fantástico, na TV Globo. Ele ficou mais conhecido após denunciar a adultização de crianças e os conteúdos que incentivam a pedofilia no Brasil. 

No programa, seu quadro será voltado para saúde mental, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. A série será dividida em seis episódios, buscando investigar os impactos das redes sociais na saúde de crianças e adolescentes

O quadro está previsto para começar apenas em 2026. “Apresentado por Felca, o quadro traz conversas sinceras com especialistas e pessoas comuns sobre os impactos emocionais, comportamentais e sociais provocados pelo mundo digital — e os desafios que surgem na busca por equilíbrio”, afirma a descrição completa.

Quem é Felca?

Felipe Bressanin Pereira, de 27 anos, que também é humorista, nasceu em Londrina, no Paraná, mas mora na cidade de São Paulo. Ele ganhou fama por publicar reacts nas redes, que são vídeos em que a pessoa reage a algum outro material enquanto tece comentários sobre o que está assistindo, como, por exemplo, as audiências da CPI das Bets.

No dia 6 de agosto, Felca publicou um vídeo sobre a exposição de menores nas redes sociais.  Ele fez graves denúncias sobre a exploração infantil e "adultização" promovida por Hytalo Santos. Apesar de saber que o conteúdo poderia teria uma repercussão alta, pelo tema ser sensível, foi surpreendido pelo alcance.

