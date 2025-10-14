Casamento de Mari Fernandez irá reunir Zé Felipe, Ana Castela e Virginia

O casamento da cearense Mari Fernandez e da influenciadora Júlia Ribeiro, que acontece nesta terça-feira (14), promete ser um dos eventos mais comentados do mundo das celebridades. A lista de convidados inclui nomes que garantem encontros pra lá de curiosos, e até constrangedores, entre ex-casais e atuais namorados.

Entre os presentes estarão Virginia Fonseca e Zé Felipe, além de Ana Castela e Gustavo Mioto. A presença do quarteto promete chamar atenção, já que, recentemente, o ex-marido de Virginia protagonizou um beijo com a boiadeira durante a gravação de um programa em São Paulo. O momento viralizou nas redes sociais e confirmou o romance entre os sertanejos, que afirmaram não querer rotular a relação.

Virginia, por sua vez, segue envolvida com o jogador Vini Jr. A influenciadora garantiu que pretende dar uma nova chance ao craque do Real Madrid, apesar das polêmicas envolvendo supostas conversas íntimas do atleta com outras mulheres. Mesmo com o turbilhão de notícias, Virginia e Zé Felipe mantêm uma convivência amigável por causa dos três filhos que têm juntos.

Ex de Ana Castela também estará na cerimônia

Outro nome que promete movimentar o evento é o de Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela. Questionado recentemente sobre o novo romance da ex, ele respondeu com maturidade: “A gente tem ciúme do que é nosso. Como ela está solteira e ele também, se estão felizes, está tudo certo".

Nas últimas semanas, Mioto foi apontado como affair da influenciadora Mari Menezes, mas ambos negaram os rumores.