Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

O casamento da cantora Mari Fernandez com a influenciadora Júlia Ribeiro chamou atenção não apenas pela celebração do amor, mas também pela proposta estética: as noivas vestiram branco, enquanto os convidados foram orientados a usar preto. A escolha, considerada ousada por uns e moderna por outros, reacende o debate sobre o simbolismo das cores nas cerimônias de casamento.

As consultoras de estilo Mariella Fassanaro e Elaine Quinderé analisam o tema sob perspectivas complementares — uma abordagem que mistura tradição, elegância e a crescente liberdade de expressão na moda nupcial.

'Ainda é tabu, mas também é tendência moderna'

Para Mariella Fassanaro, o uso do preto em casamentos carrega um significado ambíguo. “Ainda é um tabu sim, especialmente numa ótica mais tradicional, lógico que vai ser tabu, né? Aqui no Brasil e até no Ocidente a gente pode estender, a gente entende o preto como a cor do luto, então ainda é um tabu. E é uma tendência moderna porque tem aparecido cada vez mais, né?”, afirma.

A consultora acredita que o debate reflete uma polarização de valores. “A gente tá tão polarizado que até no conceitual imagético a gente também tem esse lado mais conservador e um lado mais progressista".

Quem viu as redes sociais no dia do casório da cearense, viu nomes como Xand Avião, Isabele Temoteo e Léo Foguete em looks de cor preta. Além da banda, garçons e demais membros da organização da cerimônia

Apesar das resistências, Mariella defende que o preto pode ser uma escolha elegante e cheia de significado. “O preto é alongador, é uma cor impactante e você pode usar o preto de vários jeitos distintos. Você pode trabalhar texturas diferentes no preto, né? Existe a diferença do preto do crepe, do couro, da renda, do tule".

Legenda: Larissa Santos, Larissa Tomásia e Eslovênia Foto: Leo Franco / AgNews

Ela acrescenta que o dress code escolhido por Mari Fernandez pode ter facilitado a vida dos convidados. “Eu acho interessante, porque todo mundo tem um vestido preto, né? (...) A grande maioria tem uma peça preta, uma roupa preta, mais pretinho básico, né? Sempre tem esse item preto que é solucionador".

Mariella também reconhece que há quem interprete o uso da cor de forma negativa.

Vai ter gente que vai torcer o nariz para o preto para além do luto. Também vai ser uma questão de ser a cor do prestador de serviço das cerimônias. Na maioria das cerimônias, o preto vai ser sempre associado à cor da cerimonialista, à cor do motorista, à cor que veste a secretária, pessoas que são invisibilizadas durante a cerimônia, né? Mariella Fassanaro consultoras de estilo Mariella Fassanaro

Para ela, no entanto, o mais importante é a autenticidade dos noivos. “Eu acho que a noiva pode usar a cor que ela quiser. É a cerimônia dela, ela tem que se sentir bem (...). Eu realmente não problematizo essa questão. O simbolismo tradicional pra mim vai estar na celebração do amor, na presença dos seus amados e queridos".

Legenda: Músicos usando preto em casamento da cantora Mari Fernandez Foto: Leo Franco / AgNews

Mariella ainda sugere que, para equilibrar o visual, o preto pode ser combinado a tons metálicos ou neutros. “Prata, dourado, rosê, eu acho que também vai ficar super equilibrador, né? Tanto na decoração da festa como na hora de usar os acessórios com os looks pretos".

'Uma vontade de tirar o estigma do preto'

A consultora de imagem e estilo Elaine Quinderé, colunista do Diário do Nordeste, reforça que há um movimento sutil de ressignificação da cor. “O fato é que existe uma... não vou dizer nenhum movimento, mas talvez uma vontade, uma movimentação de fato de tirar o estigma do preto em ocasiões especiais, já que o preto é uma cor tão usada todos os dias, né? Tem gente que só usa preto, tem gente que só se sente confortável com a cor preta".

Elaine observa que a cor já é mais aceita do que no passado.

Já faz um tempo, assim, que o preto já não é tão malvisto em casamentos, né? Por muito tempo ele foi desconsiderado como uma cor possível para um casamento, que é um momento de alegria, de festejar o amor entre duas pessoas, porque é uma cor muito ligada ao luto Elaine Quinderé consultora de imagem e estilo e colunista do Diário do Nordeste

Para ela, há também uma questão de gênero e tradição envolvida. “É muito estranho a gente pensar que é uma cor tão comum para o homem, né? Ternos pretos em casamento, o noivo até, é uma coisa completamente comum. Mas o vestido da mulher é como se a gente não pudesse usar essa cor que tenha um certo peso imagético, né? Mas também de significado".

Legenda: Cantor Léo Foguete foi um dos artistas que usou preto em casamento de Mari Fernandez Foto: Leo Franco / AgNews

A especialista aponta ainda que o casamento de Mari Fernandez foi uma escolha visualmente inteligente. “No caso da Mari Fernandez, especificamente, foi uma sacada muito boa, né? Porque faz um contraste, acho que pra imagem, pra foto, pra filmagem. Toda a decoração do casamento foi muito minimalista em tons de branco, então traz esse contraste e deixa uma imagem uniforme, minimalista sim, talvez padronizada, mas que carrega uma mensagem, uma unicidade. Se essa é a vontade do casal, mais do que válido".

Elaine conclui: “Não sei se chega a ser um movimento, sabe? Mas acho que é, de fato, uma forma das pessoas darem uma releitura para essa cor".