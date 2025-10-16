Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Verso
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Legenda: Gkay, Fávio Jr e Manu Bahtidão entre os convidados da cerimônia
Foto: Leo Franco / AgNews

O casamento da cantora Mari Fernandez com a influenciadora Júlia Ribeiro chamou atenção não apenas pela celebração do amor, mas também pela proposta estética: as noivas vestiram branco, enquanto os convidados foram orientados a usar preto. A escolha, considerada ousada por uns e moderna por outros, reacende o debate sobre o simbolismo das cores nas cerimônias de casamento.

As consultoras de estilo Mariella Fassanaro e Elaine Quinderé analisam o tema sob perspectivas complementares — uma abordagem que mistura tradição, elegância e a crescente liberdade de expressão na moda nupcial.

'Ainda é tabu, mas também é tendência moderna'

Para Mariella Fassanaro, o uso do preto em casamentos carrega um significado ambíguo. “Ainda é um tabu sim, especialmente numa ótica mais tradicional, lógico que vai ser tabu, né? Aqui no Brasil e até no Ocidente a gente pode estender, a gente entende o preto como a cor do luto, então ainda é um tabu. E é uma tendência moderna porque tem aparecido cada vez mais, né?”, afirma.

A consultora acredita que o debate reflete uma polarização de valores. “A gente tá tão polarizado que até no conceitual imagético a gente também tem esse lado mais conservador e um lado mais progressista".

Quem viu as redes sociais no dia do casório da cearense, viu nomes como Xand Avião, Isabele Temoteo e Léo Foguete em looks de cor preta. Além da banda, garçons e demais membros da organização da cerimônia

Apesar das resistências, Mariella defende que o preto pode ser uma escolha elegante e cheia de significado. “O preto é alongador, é uma cor impactante e você pode usar o preto de vários jeitos distintos. Você pode trabalhar texturas diferentes no preto, né? Existe a diferença do preto do crepe, do couro, da renda, do tule".

Larissa Santos, Larissa Tomásia e Eslovênia nos bastidores do casamento
Legenda: Larissa Santos, Larissa Tomásia e Eslovênia
Foto: Leo Franco / AgNews

Ela acrescenta que o dress code escolhido por Mari Fernandez pode ter facilitado a vida dos convidados. “Eu acho interessante, porque todo mundo tem um vestido preto, né? (...) A grande maioria tem uma peça preta, uma roupa preta, mais pretinho básico, né? Sempre tem esse item preto que é solucionador".

Mariella também reconhece que há quem interprete o uso da cor de forma negativa.

Vai ter gente que vai torcer o nariz para o preto para além do luto. Também vai ser uma questão de ser a cor do prestador de serviço das cerimônias. Na maioria das cerimônias, o preto vai ser sempre associado à cor da cerimonialista, à cor do motorista, à cor que veste a secretária, pessoas que são invisibilizadas durante a cerimônia, né?
Mariella Fassanaro
consultoras de estilo Mariella Fassanaro

Para ela, no entanto, o mais importante é a autenticidade dos noivos. “Eu acho que a noiva pode usar a cor que ela quiser. É a cerimônia dela, ela tem que se sentir bem (...). Eu realmente não problematizo essa questão. O simbolismo tradicional pra mim vai estar na celebração do amor, na presença dos seus amados e queridos".

Músicos usando preto em casamento da cantora Mari Fernandez
Legenda: Músicos usando preto em casamento da cantora Mari Fernandez
Foto: Leo Franco / AgNews

Mariella ainda sugere que, para equilibrar o visual, o preto pode ser combinado a tons metálicos ou neutros. “Prata, dourado, rosê, eu acho que também vai ficar super equilibrador, né? Tanto na decoração da festa como na hora de usar os acessórios com os looks pretos".

'Uma vontade de tirar o estigma do preto'

A consultora de imagem e estilo Elaine Quinderé, colunista do Diário do Nordeste, reforça que há um movimento sutil de ressignificação da cor. “O fato é que existe uma... não vou dizer nenhum movimento, mas talvez uma vontade, uma movimentação de fato de tirar o estigma do preto em ocasiões especiais, já que o preto é uma cor tão usada todos os dias, né? Tem gente que só usa preto, tem gente que só se sente confortável com a cor preta".

Elaine observa que a cor já é mais aceita do que no passado.

Já faz um tempo, assim, que o preto já não é tão malvisto em casamentos, né? Por muito tempo ele foi desconsiderado como uma cor possível para um casamento, que é um momento de alegria, de festejar o amor entre duas pessoas, porque é uma cor muito ligada ao luto
Elaine Quinderé
consultora de imagem e estilo e colunista do Diário do Nordeste

Para ela, há também uma questão de gênero e tradição envolvida. “É muito estranho a gente pensar que é uma cor tão comum para o homem, né? Ternos pretos em casamento, o noivo até, é uma coisa completamente comum. Mas o vestido da mulher é como se a gente não pudesse usar essa cor que tenha um certo peso imagético, né? Mas também de significado".

Cantor Léo Foguete foi um dos artistas que usou preto em casamento de Mari Fernandez
Legenda: Cantor Léo Foguete foi um dos artistas que usou preto em casamento de Mari Fernandez
Foto: Leo Franco / AgNews

A especialista aponta ainda que o casamento de Mari Fernandez foi uma escolha visualmente inteligente. “No caso da Mari Fernandez, especificamente, foi uma sacada muito boa, né? Porque faz um contraste, acho que pra imagem, pra foto, pra filmagem. Toda a decoração do casamento foi muito minimalista em tons de branco, então traz esse contraste e deixa uma imagem uniforme, minimalista sim, talvez padronizada, mas que carrega uma mensagem, uma unicidade. Se essa é a vontade do casal, mais do que válido".

Elaine conclui: “Não sei se chega a ser um movimento, sabe? Mas acho que é, de fato, uma forma das pessoas darem uma releitura para essa cor".

Assuntos Relacionados
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
Há 11 minutos
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
Há 53 minutos
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela
Mylena Gadelha

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.
Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa
16 de Outubro de 2025
O pernambucano João Gomes, a cearense Gabi Nunes e o rapper carioca L7nnon são algumas das atrações do Festival Tamo Junto BB em Fortaleza.
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

'Tamo Junto BB' será realizado de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park

Redação
15 de Outubro de 2025
Na imagem, uma performance de dança. Um homem, com cabelo cacheado escuro, pele bronzeada e vestindo uma camisa marrom-claro de manga curta e calças combinando, segura uma mulher em seus braços. A camisa dele está aberta no peito. A mulher tem cabelo cacheado escuro, um sorriso largo e veste um body ou roupa de banho marrom-dourado com detalhes em franjas e apliques vermelhos na parte superior. Ambos estão olhando para a frente ou ligeiramente para a esquerda do quadro com expressões intensas. O homem está levantando a mulher de forma dramática, e ela tem um braço levantado. Eles estão em um palco com luzes de palco em tons de rosa, roxo e vermelho e um fundo que parece ser uma projeção de folhagens estilizadas. O nome do arquivo sugere que o homem é Silvero Pereira e a foto é da
Silvero Pereira

Todo mundo que dança é dançarino?

Antes de mais nada, dança é autoconhecimento, concentração, entrega, atenção e compromisso

Silvero Pereira
15 de Outubro de 2025
Montagem com fotos das versões originais e atuais das personagens Odete Roitman, Raquel Acioli e Maria de Fátima Acioli
Verso

De Odete ‘loba’ a Fátima influencer, como mudanças de ‘Vale Tudo’ mostram nova ‘cara’ do Brasil

Atualizações de tramas e consequentes novas reações do público marcam remake de “Vale Tudo”, que chega ao fim na sexta-feira (17)

João Gabriel Tréz
15 de Outubro de 2025
Michael Eugene Archer
Verso

D'Angelo morre aos 51 anos após luta contra câncer

A família enviou comunicado à imprensa americana confirmando a morte

Redação e AFP
14 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de arquivo pessoal mostra Ezequiel e Larissa, um casal jovem, agachados em uma área de terra ou areia. Ezequiel, à esquerda, usa uma camiseta preta e shorts pretos. Larissa, à direita, usa um macacão jeans de manga curta. Ambos sorriem para a câmera. Eles seguram pequenos objetos embrulhados, provavelmente sabonetes artesanais ou produtos semelhantes, e uma pequena caixa térmica branca está entre eles, sobre a qual há mais desses pequenos embrulhos.
Diego Barbosa

Sonho do casamento move casal a vender brownie na Beira-Mar de Fortaleza

A um ano da cerimônia, Ezequiel e Larissa têm encontrado generosidade no caminho em meio ao desafio de concretizar o que desejam

Diego Barbosa
14 de Outubro de 2025
Na imagem, duas pessoas, sentadas, aprendem a tocar violão. À esquerda, uma mulher branca, de cabelos curtos e blusa preta, repassa ensinamentos a um idoso de camisa branca e violão na mão. Ambos fazem parte da escola de música GLB Music.
Verso

Qual o impacto do ensino de música na vida de crianças e idosos?

Mudanças cerebrais e comportamentais são algumas das principais diferenças

Diego Barbosa
13 de Outubro de 2025
Colagem com a capa dos livros Trança a trança, vovó fica comigo e não quero ser um super-herói para matéria sobre livros para presentear no Dia das Crianças.
Verso

Veja 10 livros para presentear no Dia das Crianças

Obras incentivam a imaginação e a curiosidade infantil

Beatriz Rabelo
12 de Outubro de 2025
Elaine Quinderé

Marcas adotam vocabulário médico para vender promessas estéticas

De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador

Elaine Quinderé
12 de Outubro de 2025
Atriz Diane Keaton em foto de outubro de 2022 durante desfile da Ralph Lauren, usando chapéu preto, óculos de armação preta e roupa preta e branca.
Verso

Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, morre aos 79 anos

Informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People

Redação
11 de Outubro de 2025
clea queiroz morte 96 anos saude.
Verso

Morre aos 96 anos a artista plástica Clea Queiroz, irmã de Edson Queiroz

A cerimônia de despedida aconteceu na manhã deste sábado (11), no Complexo Velatório Ethernus, na Aldeota

Redação
11 de Outubro de 2025
Registro do público no festival Humaitá Rock.
Verso

Festival em Senador Pompeu celebra 20 anos de música e cultura

Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)

João Gabriel Tréz
11 de Outubro de 2025
Para o sofá que compõe a sala proposta por Marianna Teixeira e Carolina Castilho, do Freijó Arquitetura, a espuma de alta densidade impede a sensação de ‘afundar’ no assento. Esse atributo é valioso.
Ana Karenyna

Veja como a arquitetura transforma o lar de idosos com acessibilidade

Confira dicas de projetos para facilitar a vida

Ana Karenyna
11 de Outubro de 2025
Imagem de capa de livros para matéria sobre conheça três obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do prêmio Pulitzer.
Verso

Conheça 3 obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do Pulitzer

Escritora venceu o Prêmio Pulitzer 2024 na categoria "Memórias ou Autobiografia"

Beatriz Rabelo
10 de Outubro de 2025
Na imagem, quatro atores em trajes coloridos e fantásticos, em uma performance teatral. Ao centro, sentada, está uma atriz de vestido amarelo e laço vermelho, com maquiagem branca e vermelha no rosto. À sua esquerda, um ator vestido de azul e turquesa, com maquiagem azul. Acima dela, uma atriz de verde-limão e um ator de camisa vermelha e saia verde-escura. Eles seguram aros e uma grande bola roxa. O fundo é vibrante com desenhos abstratos em cores brilhantes, incluindo estrelas. O piso é roxo. A imagem tem o crédito de Ares Soares.
Verso

Temporada de teatro na Unifor diverte e faz refletir no mês das crianças

Espetáculo “O Mundo ao Contrário” é apresentado nos fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz

Diego Barbosa
10 de Outubro de 2025
Na imagem, pratos como panelada, rabada e galinha no Iran da Panelada, estabelecimento localizado no bairro Paupina, em Fortaleza
Verso

Iran da Panelada entrega sabor e sustância em Fortaleza há 28 anos

Localizado na Paupina, recanto começou a partir da venda de caldo e tapioca; hoje, funciona durante a madrugada, prepara comidas no fogão à lenha e integra a realeza da gastronomia raiz da cidade

Diego Barbosa
10 de Outubro de 2025
Cenas do filme Caramelo, da Netflix
Mylena Gadelha

'Caramelo' mira em emoção e humor para criar clássico brasileiro com cães; veja entrevista e resenha

Longa lançado na última quarta-feira (8) pela Netflix também aposta em mensagem a favor de adoção de animais

Mylena Gadelha
09 de Outubro de 2025