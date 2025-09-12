Mari Fernandez anuncia data do casamento com Júlia Ribeiro em cerimônia luxuosa no Interior de SP

A cantora cearense Mari Fernandez revelou nesta sexta-feira (12) a tão esperada data de seu casamento com a influenciadora Júlia Ribeiro. Após ter feito o pedido de casamento no Dia dos Namorados, a cantora confirmou que a cerimônia será realizada no dia 14 de outubro, em uma fazenda no Interior de São Paulo.

Juntas desde 2021, Mari e Júlia planejam uma celebração intimista, mas repleta de grandes nomes da música e do entretenimento. A lista de convidados conta com cerca de 250 pessoas, incluindo artistas como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado.

A festa também promete ser marcada por muita música e animação. Entre as atrações já confirmadas estão Pedro Sampaio e Henry Freitas, que vão agitar a pista de dança. Além disso, a cantora Manu Bahtidão, atualmente no elenco do quadro "Dança dos Famosos", foi convidada para ser uma das madrinhas da união.