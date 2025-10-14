Diário do Nordeste
Virginia Fonseca é multada por pilotar jet ski sem colete no RJ

Marinha confirmou duas infrações graves

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia mostrou nas redes sociais o momento que pilotava sem colete.
Legenda: Virginia mostrou nas redes sociais o momento que pilotava sem colete.
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca será multada após pilotar um jet ski sem colete salva-vidas e sem habilitação náutica em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, conforme o jornal Extra. A infração ocorreu na tarde dessa segunda-feira (13), quando ela passou o dia na região ao lado dos filhos e amigos.

Em registros publicados nas redes sociais, Virgínia aparece conduzindo a moto aquática com duas amigas na garupa, durante um passeio de lancha. A Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis confirmou a autuação ao jornal e destacou que, segundo a legislação vigente, é obrigatória a posse de habilitação náutica para conduzir esse tipo de embarcação.

De acordo com a Marinha do Brasil, a influenciadora cometeu duas infrações graves previstas na Lei nº 9.537/1997 (LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário): conduzir embarcação sem habilitação adequada e pilotar sem o uso de colete salva-vidas, equipamento de segurança obrigatório.

