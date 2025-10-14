Virginia Fonseca é multada por pilotar jet ski sem colete no RJ

A influenciadora Virginia Fonseca será multada após pilotar um jet ski sem colete salva-vidas e sem habilitação náutica em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, conforme o jornal Extra. A infração ocorreu na tarde dessa segunda-feira (13), quando ela passou o dia na região ao lado dos filhos e amigos.

Em registros publicados nas redes sociais, Virgínia aparece conduzindo a moto aquática com duas amigas na garupa, durante um passeio de lancha. A Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis confirmou a autuação ao jornal e destacou que, segundo a legislação vigente, é obrigatória a posse de habilitação náutica para conduzir esse tipo de embarcação.

De acordo com a Marinha do Brasil, a influenciadora cometeu duas infrações graves previstas na Lei nº 9.537/1997 (LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário): conduzir embarcação sem habilitação adequada e pilotar sem o uso de colete salva-vidas, equipamento de segurança obrigatório.

As multas para cada infração variam entre R$ 40 e R$ 2,2 mil, podendo somar até R$ 4,4 mil, conforme a gravidade do caso e a decisão da autoridade marítima.

No fim de setembro, Ludmilla também foi multada por motivo semelhante. A cantora apareceu em um vídeo pilotando uma moto aquática sem colete, enquanto cantava sua nova música, "Cam Girl", e segurava o celular com uma das mãos. O valor aplicado à artista não foi divulgado.