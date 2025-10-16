Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Fernando Sampaio deve o quarto eliminado de "A Fazenda 17", segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O ator aparece como menos votado no início da noite desta quinta-feira (17).

Ele está na roça com Yoná Sousa, ex-Ilhados Com a Sogra, e Rayane Figliuzzi, influenciadora e namorada do cantor Belo.

Fernando recebeu somente 13,7% dos votos da enquete, enquanto Yoná e Ray terminaram com 54,9% e 31,4%, respectivamente. O resultado oficial só será conhecido no programa ao vivo, após anúncio da apresentadora Adriane Galisteu.

Veja o resultado

Legenda: Roça começou a ser formada na última terça-feira. Foto: Reprodução.

Veja também Zoeira A Fazenda 17: Matheus vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça Zoeira Gracyanne Barbosa tem carro de mais de R$ 800 mil levado em assalto

Como foi formada a quarta roça?

Escolha do fazendeiro Dudu Camargo, Fernando foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14).

Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa pela segunda semana seguida. Então, a advogada resolveu puxar Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um. Por ser o último a fechar a berlinda provisória, pôde vetar o ator da Prova do Fazendeiro. Na dinâmica, o modelo venceu os demais e se salvou.