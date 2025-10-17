Cocielo anuncia término com Tata Estaniecki: 'Não tocaremos mais nesse assunto'

O youtuber Julio Cocielo, que acumula mais de 23 milhões de seguidores, anunciou no Instagram o término do relacionamento de oito anos com a apresentadora Tata Estaniecki. Ela ainda não se pronunciou publicamente. "Não tocaremos mais nesse assunto", disse Cocielo no texto publicado nessa quinta-feira (16).

Os dois são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

O casal conhecido como "Tacielo" era referência nas redes sociais. Na postagem, o influenciador informou que os dois têm "um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro".

O motivo do término não foi revelado. O influenciador escreveu que "ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos".

FÃS DO CASAL APOSTAM EM MENTIRA

Na rede social X, a hashtag "Tata" acumulou mais de 56 mil menções, figurando entre os trending topics desta sexta-feira (17). Muitos usuários comentam que a postagem de Cocielo pode ser falsa e fazer parte do programa "Webbulying" do comediante Maurício Meireles.

O programa de humor exibe o comediante usando o celular de um convidado para fazer postagens falsas e engraçadas na internet, enquanto o dono do celular não pode reagir ou apagar. Júlio e Maurício são amigos próximos e estavam juntos na noite dessa quinta (16).

"A Tata não postou nada, manteve os destaques do casamento, postou story horas atrás usando aliança e o horário bate com o show do Maurício Meirelles. Me recuso acreditar até que me provem o contrário", declarou uma usuária na rede X.

RELEMBRE O RELACIONAMENTO

Em 2017, Julio pediu a influenciadora em casamento após seis meses de namoro. O pedido aconteceu na Grécia. "A gente precisa fazer essa construção. Namoro precisa de renovação. Namora, casa, viaja, tem filho... Todo ano renova alguma coisa. Eu sei que agora é a hora", disse o youtuber na época.

A cerimônia de casamento foi luxuosa e dividida em vários dias de festa. A primeira cerimônia aconteceu no resort Barceló Bávaro Palace, em Punta Cana, na República Dominicana. Na época, 80 convidados curtiram quatro dias de festa.

A segunda celebração aconteceu em São Paulo, um mês depois, na igreja.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.