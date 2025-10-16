Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

O guitarrista Ace Frehley, um dos fundadores do Kiss, morreu aos 74 anos, nesta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pela família do músico à revista Rolling Stone.

Segundo o site TMZ, a causa da morte foi uma hemorragia cerebral.

Conhecido pelo apelido “Spaceman” (Astronauta), Frehley foi o primeiro integrante original da banda a morrer. Ele ajudou a criar alguns dos maiores sucessos do grupo, como “I Was Made for Lovin’ You”, “Detroit Rock City” e “Rock and Roll All Nite”.

Problemas de saúde

Há algumas semanas, o guitarrista havia sofrido uma queda no estúdio, o que causou a hemorragia. Após o acidente, ele cancelou seus shows e foi hospitalizado.

De acordo com familiares, Frehley chegou a ser mantido vivo por aparelhos médicos, que foram desligados na quinta-feira.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido”, diz o comunicado enviado à Rolling Stone.

“Guardamos com carinho todas as suas melhores lembranças, suas risadas e celebramos a força e a bondade que ele dedicou aos outros. A magnitude de sua partida é incompreensível e de proporções épicas. A memória de Ace continuará viva para sempre".

Legenda: Há algumas semanas, o guitarrista havia sofrido uma queda no estúdio, o que causou a hemorragia. Foto: Ben Gabbe / AFP.

Início e trajetória

Paul Daniel Frehley nasceu no Bronx, em Nova York, em uma família de músicos. Ganhou sua primeira guitarra elétrica em 1964, como presente de Natal, e aprendeu a tocar de forma autodidata, sem aulas formais.

Em 1972, juntou-se a Paul Stanley e Gene Simmons para formar o Kiss, banda que se tornaria um fenômeno mundial do rock.

Frehley permaneceu com o grupo durante seus anos mais marcantes, sendo reconhecido por seu estilo virtuoso e pelo visual característico, com maquiagem prateada e figurino futurista.

Saída e retorno ao Kiss

O guitarrista deixou a banda em 1982, em meio a divergências internas e problemas com drogas e álcool. Em 1996, retornou para uma turnê de reunião com a formação original, que foi um sucesso comercial e marcou a história do rock. Ele permaneceu no Kiss até 2002.

Em carreira solo, Frehley lançou álbuns elogiados e ficou conhecido por versões cover como “Into the Night” e “Back in the New York Groove”, uma de suas marcas registradas nos palcos.