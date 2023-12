Kiss faz último show e banda apresenta avatares virtuais que substituirão membros

No seu último show ao vivo, neste sábado (2), a banda Kiss surpreendeu seus fãs ao anunciar que seus integrantes continuarão atuando no meio artístico na forma de avatares tridimensionais.

Os integrantes da Kiss subiram ao palco na turnê de despedida “End Of The Road”, no Madison Square Garden, em Nova York. Além dos integrantes humanos, a Kiss virtual também deu uma palhinha ao público presencial e aos que assistiam a apresentação por live, performando o clássico "God Gave Rock and Roll to You".

Nas redes sociais da banda, um vídeo publicado, intitulado “Uma nova era começa”, mostra os integrantes modelando para esses avatares, com roupas cibernéticas que darão movimentos reais para os personagens virtuais.

Ainda no vídeo, o vocalista e guitarrista Paul Stanley diz: “a banda merece viver porque a banda é maior do que nós”.

A Kiss foi fundada em Nova Iorque, em 1973, por Paul Stanley e Gene Simmons. Ela é conhecida mundialmente por suas maquiagens e efeitos especiais usados nos shows, tendo gravado 44 álbuns que venderam mais de 100 milhões de cópias juntas.

Os avatares foram criados pela empresa de efeitos visuais do cineasta George Lucas, a Industrial Light & Magic.

Supervisor de efeitos visuais responsável pelo projeto KISS, em entrevista à revista Fast Company, Grade Cofer afirmou que a intenção era "dar aos fãs uma noção das muitas formas que essa banda pode tomar no futuro".

A banda de rock Kiss não é a primeira a ter seus avatares criados. Criado pelos mesmos responsáveis, o grupo sueco ABBA tem o seu show virtual "Voyage", que foi lançado no ano passado.