Família revela causa da morte de Diane Keaton

A atriz de 79 anos faleceu no último sábado (11)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:52)
Zoeira
Diane Keaton deixou dois filhos, que adotou após os 50 anos
Legenda: Diane Keaton deixou dois filhos, que adotou após os 50 anos
Foto: Reprodução/X

A família da atriz norte-americana Diane Keaton, ganhadora do Oscar e estrela de filmes clássicos, revelou nesta quarta-feira (15) que a causa da morte da artista foi uma pneumonia.

Keaton morreu no último sábado (11), aos 79 anos.

“A família Keaton é muito grata pelas mensagens extraordinárias de amor e apoio que recebeu nestes últimos dias em nome de sua amada Diane”, disseram os familiares em comunicado à revista People. “Ela amava os animais e sempre se manteve firme em seu apoio à comunidade em situação de rua. Por isso, qualquer doação em sua memória a uma instituição que distribui alimentos ou a um abrigo de animais seria uma homenagem linda e muito apreciada". 

Diane Keaton ficou mundialmente conhecida por sua atuação cativante e excêntrica como Annie Hall, a namorada de Woody Allen em “Noivo neurótico, noiva nervosa”, papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Keaton participou de mais de 60 filmes, entre eles a trilogia “O poderoso chefão”, “O clube das desquitadas” e “Alguém tem que ceder”. Trabalhou também em oito produções ao lado de Woody Allen e foi diretora e produtora, consolidando-se como uma das artistas mais versáteis de Hollywood.

Maternidade tardia 

Keaton deixou dois filhos, Dexter e Duke, que adotou após os 50 anos. A atriz sempre afirmou que a maternidade mudou completamente sua vida.

“Eu estava muito envolvida em mim mesma. E isso muda toda a paisagem da sua vida, de um jeito bom. Eu só acho que ambos são milagres”, disse à CBS News.

A atriz viveu romances com grandes nomes do cinema, como Warren Beatty, Al Pacino e Woody Allen, mas nunca se casou. Em entrevistas, Keaton explicou que a decisão estava ligada à influência da mãe.

“Sinto que ela escolheu a família em vez dos sonhos. Ela era simplesmente a melhor mãe, mas acho que é a razão pela qual eu não me casei. Eu não queria renunciar à minha independência”, afirmou à revista Interview.

