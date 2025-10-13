Diário do Nordeste
Diane Keaton deixou fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, diz site

Atriz era conhecida também pelo talento como investidora imobiliária e colecionava propriedades históricas restauradas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:51)
Zoeira
foto da atriz Diane Keaton, que morreu aos 79 anos. ela veste roupa xadrez e usa chapéu. investidora imobiliária, ela deixou herança milionária
Legenda: Diane Keaton deixou herança milionária
Foto: ANGELA WEISS / AFP

Diane Keaton, renomada atriz de Hollywood que morreu no sábado (11), aos 79 anos, deixou um patrimônio líquido estimado em US$ 100 milhões (cerca de R$ 544 milhões, na cotação atual), segundo o site especializado Page Six.

Conhecida por papéis marcantes em filmes como “O Poderoso Chefão” e “Alguém Tem Que Ceder”, a artista também se destacou fora das telas como uma habilidosa investidora imobiliária. Ao longo das décadas, ela comprou e restaurou diversas casas e mansões, muitas delas posteriormente revendidas com lucro.

A publicação norte-americana descreveu a atriz como uma “especialista em restaurar casas históricas”, unindo talento artístico e olhar apurado para o mercado imobiliário.

Entre os estilos favoritos da atriz estavam o colonial espanhol, o revival missionário e o moderno do meio do século XX. Em março deste ano, a revista People revelou que Diane havia colocado uma de suas propriedades à venda por US$ 29 milhões (aproximadamente R$ 158 milhões).

A família não se pronunciou oficialmente sobre o destino da fortuna deixada por Keaton. Mãe dedicada, a atriz adotou os dois filhos, Dexter e Duke Keaton, hoje com 29 e 25 anos, quando já estava na casa dos 50 anos, em 1996 e 2001, respectivamente, e os criou sozinha, longe dos holofotes de Hollywood.

