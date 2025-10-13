Diane Keaton deixou fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, diz site

Diane Keaton, renomada atriz de Hollywood que morreu no sábado (11), aos 79 anos, deixou um patrimônio líquido estimado em US$ 100 milhões (cerca de R$ 544 milhões, na cotação atual), segundo o site especializado Page Six.

Conhecida por papéis marcantes em filmes como “O Poderoso Chefão” e “Alguém Tem Que Ceder”, a artista também se destacou fora das telas como uma habilidosa investidora imobiliária. Ao longo das décadas, ela comprou e restaurou diversas casas e mansões, muitas delas posteriormente revendidas com lucro.

A publicação norte-americana descreveu a atriz como uma “especialista em restaurar casas históricas”, unindo talento artístico e olhar apurado para o mercado imobiliário.

Entre os estilos favoritos da atriz estavam o colonial espanhol, o revival missionário e o moderno do meio do século XX. Em março deste ano, a revista People revelou que Diane havia colocado uma de suas propriedades à venda por US$ 29 milhões (aproximadamente R$ 158 milhões).

A família não se pronunciou oficialmente sobre o destino da fortuna deixada por Keaton. Mãe dedicada, a atriz adotou os dois filhos, Dexter e Duke Keaton, hoje com 29 e 25 anos, quando já estava na casa dos 50 anos, em 1996 e 2001, respectivamente, e os criou sozinha, longe dos holofotes de Hollywood.