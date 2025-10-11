Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, morre aos 79 anos

A atriz Diane Keaton, vencedora do Oscar em 1978, morreu neste sábado (11) aos 79 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People.

À publicação, a família da atriz pede privacidade no momento difícil da perda da artista. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em Los Angeles em 1946, Diane estreou no cinema em 1970, década na qual atuou nos dois primeiros filmes da trilogia “O Poderoso Chefão” e começou a parceria com o diretor Woody Allen.

Foi por uma obra dirigida por ele que ela venceu o Oscar de Melhor Atriz, pelo papel em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977).

Além do premiado longa, Diane também atuou em outras produções de Allen, como “Interiores” (1978), “Manhattan” (1979), “A Era do Rádio” (1987) e “Um Misterioso Assassinato em Manhattan” (1993).

A atriz foi indicada, no total, a quatro Oscars. Além da indicação pela qual saiu vencedora, ela também disputou o troféu de Melhor Atriz em 1982, por “Reds”; 1997, por “As Filhas de Marvin”; e 2004, por “Alguém Tem Que Ceder”.

Ao longo da carreira, Keaton ficou especialmente marcada pelas comédias. Junto às diversas parcerias com Woody Allen, ela passou a se destacar em filmes de sucesso do gênero a partir dos anos 1990.

A filmografia dela a partir desse período inclui "O Pai da Noiva” (1991), “O Clube das Desquitadas” (1996), “Do Jeito que Elas Querem” (2018) e “As Rainhas da Torcida” (2019).

De acordo com o site IMDb, que reúne informações sobre filmes já lançados, inéditos e em produção, Diane Keaton estava envolvida em três obras em pré-produção: o drama “Artist in Residence”, o suspense “Constance” e o romance “The Making Of”.

Além da atuação, a artista também teve trabalhos com diretora e roteirista — caso do filme "Heaven" (1987) — e, ainda, produtora, assinando a produção executiva de obras como "Elefante" (2003) e algumas das comédias recentes nas quais atuou.

As obras mais recentes da atriz incluem as comédias “Acampamento com as Amigas”e “Arthur’s Whisky”, ambas de 2024.