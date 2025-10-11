Morre aos 96 anos a artista plástica Clea Queiroz, irmã de Edson Queiroz

Morreu, na noite dessa sexta-feira (10) em Fortaleza, a artista plástica Clea Queiroz Leite, aos 96 anos.

A irmã do industrial cearense Edson Queiroz estava hospitalizada desde que teve um segundo derrame pleural, na última semana.

A cerimônia de despedida aconteceu na manhã deste sábado (11), no Complexo Velatório Ethernus, na Aldeota. A cremação está programada para acontecer nos próximos dias, em um momento restrito aos familiares.

Eduardo Queiroz Leite, um dos quatro filhos de Clea, lembrou do amor da mãe pela arte: "minha mãe foi artista plástica por mais de 50 anos. Pintava quadros, exportava artesanato para vários países, como a Alemanha. Uma mulher muito trabalhadora e que viveu sempre em meio à arte".

O filho recordou também que, no último dia 18 de junho, o aniversário de 96 anos de Clea Queiroz Leite foi celebrado em duas festas.

"Uma semana depois ela teve o primeiro derrame, um derrame pleural. Na semana passada, teve um segundo derrame", disse Eduardo Queiroz ao Diário do Nordeste.

Clea também era avó e uma bisavô presente na vida dos entes e que gostava de se reunir com a família.