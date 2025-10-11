Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre aos 96 anos a artista plástica Clea Queiroz, irmã de Edson Queiroz

A cerimônia de despedida aconteceu na manhã deste sábado (11), no Complexo Velatório Ethernus, na Aldeota

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
clea queiroz morte 96 anos saude.
Legenda: Clea estava hospitalizada em decorrência de derrames
Foto: Arquivo Pessoal

Morreu, na noite dessa sexta-feira (10) em Fortaleza, a artista plástica Clea Queiroz Leite, aos 96 anos.

A irmã do industrial cearense Edson Queiroz estava hospitalizada desde que teve um segundo derrame pleural, na última semana.

A cerimônia de despedida aconteceu na manhã deste sábado (11), no Complexo Velatório Ethernus, na Aldeota. A cremação está programada para acontecer nos próximos dias, em um momento restrito aos familiares.

Eduardo Queiroz Leite, um dos quatro filhos de Clea, lembrou do amor da mãe pela arte: "minha mãe foi artista plástica por mais de 50 anos. Pintava quadros, exportava artesanato para vários países, como a Alemanha. Uma mulher muito trabalhadora e que viveu sempre em meio à arte".

Veja também

teaser image
Verso

Edson Queiroz 100 anos: a trajetória do empresário que revolucionou o Ceará desde a industria à educação

O filho recordou também que, no último dia 18 de junho, o aniversário de 96 anos de Clea Queiroz Leite foi celebrado em duas festas.

"Uma semana depois ela teve o primeiro derrame, um derrame pleural. Na semana passada, teve um segundo derrame", disse Eduardo Queiroz ao Diário do Nordeste.

Clea também era avó e uma bisavô presente na vida dos entes e que gostava de se reunir com a família.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
clea queiroz morte 96 anos saude.
Verso

Morre aos 96 anos a artista plástica Clea Queiroz, irmã de Edson Queiroz

A cerimônia de despedida aconteceu na manhã deste sábado (11), no Complexo Velatório Ethernus, na Aldeota

Redação
Há 1 hora
Registro do público no festival Humaitá Rock.
Verso

Festival em Senador Pompeu celebra 20 anos de música e cultura

Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)

João Gabriel Tréz
11 de Outubro de 2025
Para o sofá que compõe a sala proposta por Marianna Teixeira e Carolina Castilho, do Freijó Arquitetura, a espuma de alta densidade impede a sensação de ‘afundar’ no assento. Esse atributo é valioso.
Ana Karenyna

Veja como a arquitetura transforma o lar de idosos com acessibilidade

Confira dicas de projetos para facilitar a vida

Ana Karenyna
11 de Outubro de 2025
Imagem de capa de livros para matéria sobre conheça três obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do prêmio Pulitzer.
Verso

Conheça 3 obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do Pulitzer

Escritora venceu o Prêmio Pulitzer 2024 na categoria "Memórias ou Autobiografia"

Beatriz Rabelo
10 de Outubro de 2025
Na imagem, quatro atores em trajes coloridos e fantásticos, em uma performance teatral. Ao centro, sentada, está uma atriz de vestido amarelo e laço vermelho, com maquiagem branca e vermelha no rosto. À sua esquerda, um ator vestido de azul e turquesa, com maquiagem azul. Acima dela, uma atriz de verde-limão e um ator de camisa vermelha e saia verde-escura. Eles seguram aros e uma grande bola roxa. O fundo é vibrante com desenhos abstratos em cores brilhantes, incluindo estrelas. O piso é roxo. A imagem tem o crédito de Ares Soares.
Verso

Temporada de teatro na Unifor diverte e faz refletir no mês das crianças

Espetáculo “O Mundo ao Contrário” é apresentado nos fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz

Diego Barbosa
10 de Outubro de 2025
Na imagem, pratos como panelada, rabada e galinha no Iran da Panelada, estabelecimento localizado no bairro Paupina, em Fortaleza
Verso

Iran da Panelada entrega sabor e sustância em Fortaleza há 28 anos

Localizado na Paupina, recanto começou a partir da venda de caldo e tapioca; hoje, funciona durante a madrugada, prepara comidas no fogão à lenha e integra a realeza da gastronomia raiz da cidade

Diego Barbosa
10 de Outubro de 2025
Cenas do filme Caramelo, da Netflix
Mylena Gadelha

'Caramelo' mira em emoção e humor para criar clássico brasileiro com cães; veja entrevista e resenha

Longa lançado na última quarta-feira (8) pela Netflix também aposta em mensagem a favor de adoção de animais

Mylena Gadelha
09 de Outubro de 2025
Parque das Crianças no Centro de Fortaleza
Verso

5 atrações imperdíveis na Cidade da Criança

Atividades gratuitas para todos no Centro de Fortaleza

Retrato de László Krasznahorkai, de terno preto com cabelo grisalho e barba, em evento com fundo de logos de 'The Man Book International Film.'
Verso

Escritor húngaro vence o Prêmio Nobel de Literatura

László Krasznahorkai, escritor de "Sátántangó" e "Melancolia da resistência", foi anunciado como vencedor do prêmio

Geovana Almeida*
09 de Outubro de 2025
Na imagem, criança se diverte em brinquedo na Cidade da Criança, equipamento da Prefeitura de Fortaleza localizado no Centro da cidade
Verso

Confira lugares para curtir o Dia das Crianças de graça em Fortaleza

Programações contemplam parques, bibliotecas, museus e diversos cantinhos com atrações e atividades para os pequenos e toda a família

Diego Barbosa
09 de Outubro de 2025
Montagem de fotos que mostra o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo original e o ator que interpretou o personagem, David José, que morreu aos 83 anos.
Verso

Morre David José, o primeiro Pedrinho do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Além da carreira na atuação, David era escritor e historiador.

Redação
08 de Outubro de 2025
Personagem Odete Roitman, interpretada pela atriz Debora Bloch. Ela está sentada em um sofá branco, tem cabelos loiros lisos, na altura do ombro. Veste um blazer preto, com camisa, gravata e calça todos na cor branca.
Silvero Pereira

O mito Odete Roitman na história do Brasil

Personagem é sucesso em dois Brasis distintos

Silvero Pereira
08 de Outubro de 2025
Antropólogo Michel Alcoforado assina fenômeno editorial 'Coisa de Rico'
Verso

Odete odeia o Brasil e Celina usa bordado do Cariri, analisa antropólogo que estuda super-ricos

Michel Alcoforado fala de "Vale Tudo", justiça tributária e dados de pesquisa que resultou no livro “Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros”, que ganha lançamento em Fortaleza nesta quarta (8)

João Gabriel Tréz
08 de Outubro de 2025
Da esquerda para a direita, Tiago Feijó, Lorena Portela e Stênio Gardel, finalistas do Prêmio Jabuti 2025
Verso

Cearenses são finalistas no Prêmio Jabuti 2025

Lorena Portela, Tiago Feijó, Vitor César Júnior e obra de Stênio Gardel figuram em diferentes categorias

Diego Barbosa
07 de Outubro de 2025
Forró ajuda cearense com deficiência auditiva a passar por quadro de depressão; veja vídeo
Verso

Forró ajuda cearense com deficiência auditiva a passar por quadro de depressão; veja vídeo

No mesmo ano em que começou a dançar, o multiartista entrou em um quadro de depressão

Gabriel Bezerra*
07 de Outubro de 2025
Exposição 'Corpos explícitos, corpos ocultos' reúne mais de 100 obras que trazem diferentes abordagens sobre a ideia de corpo
Verso

Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa

João Gabriel Tréz
07 de Outubro de 2025
Na imagem, personagens da novela vertical “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, exibida no ReelShort Brasil
Verso

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

Com produções inclusive cearenses, modelo nasce na China, ganha cada vez mais força nas plataformas digitais e acena para vastas possibilidades

Diego Barbosa
06 de Outubro de 2025
Foto de Raimundo do Queijo segurando cerveja. Ao redor dele estão pessoas bebendo cerveja e sentadas em uma mesa. Duas pessoas estão pé também.
Verso

Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

Nesta semana, um vereador cometeu gafe ao pedir um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo

Redação
05 de Outubro de 2025
Escola de Cinema do Sertão oferece oficinas em roteiro, produção e direção para jovens da região do Sertão Central
João Gabriel Tréz

Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado

João Gabriel Tréz
05 de Outubro de 2025
Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.
Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Redação
04 de Outubro de 2025