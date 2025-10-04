Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Legenda: Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Foto: Sami Drasin / Divulgação

Depois da página do Instagram do Oscar postar uma foto da atriz Fernanda Torres em novembro de 2024, antes mesmo da indicação da artista à premiação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood “nunca mais voltou a ser como antes”.

Quem diz é Bill Kramer, CEO da entidade que promove anualmente a maior premiação do cinema nos Estados Unidos. O executivo esteve no Brasil para participar de programações do Festival do Rio.

O reconhecimento da foto de Fernanda na cerimônia de entrega dos Oscars honorários como ponto de virada foi compartilhado por Bill ao jornal O Globo.

Veja também

teaser image
Verso

'O Agente Secreto' circula pelo Brasil antes da estreia e da corrida ao Oscar

teaser image
João Gabriel Tréz

Escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar reflete interesse público e boa safra do cinema brasileiro

A publicação da imagem, até o momento, soma mais de 2,9 milhões de curtidas.

“Postamos uma foto dela e tudo explodiu. E nunca mais voltamos a ser como antes. Foi tanto engajamento, tanto amor, tanto apoio, tantos comentários em português. Ficamos muito felizes, porque é o que buscamos como organização”, ressaltou.

Em 2025, o Brasil venceu pela primeira vez no Oscar, levando o troféu da categoria de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Para o Oscar do ano que vem, o país escolheu o filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que traz Wagner Moura no papel principal.

O CEO destacou que a edição deste ano do prêmio teve engajamento nas redes sociais superior a eventos como o Super Bowl e a cerimônia do Grammy. A entrega do Oscar coincidiu com o domingo de Carnaval no Brasil.

“Foi histórico. Ver toda a empolgação em torno de ‘Ainda Estou Aqui’, o crescimento de nossas mídias sociais, o aumento da audiência da cerimônia na América Latina, foi tudo muito empolgante”, celebrou o executivo, ressaltando ainda 

Ao O Globo, Bill ainda reforçou a intenção de internacionalizar mais os membros da Academia, que votam na premiação. Segundo ele, 20% dos mais de 11 mil integrantes moram fora dos EUA.

“Temos cerca de 200 membros na América Latina, sendo 60 do Brasil. E queremos que este número aumente”, afirmou.

Assuntos Relacionados
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Verso

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Redação
Há 1 hora
Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K', obra que marcou a música cearense, com série de ações a serem realizadas nos próximos meses
Verso

Kátia Freitas comemora 30 anos de disco que marcou a música cearense

“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.
Verso

Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

Com "Rio Sangue", escritor integrou a lista dos dez finalistas na categoria "Melhor Romance de 2024"

Beatriz Rabelo
03 de Outubro de 2025
O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok
Verso

O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Single e clipe estão disponíveis nas plataformas digitais, entre funk, brega e dance; músico e humorista se une a DJ Ari SL para entregar performance engraçada e envolvente

Diego Barbosa
03 de Outubro de 2025
Na imagem, pintura artística assinada pela artista Beatriz Cavalcante, em alusão a flores tropicais
Ana Karenyna

Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Técnica adiciona alma aos lugares e é prova viva de que paredes podem falar e comunicar muita beleza

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Verso

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Beatriz Rabelo
02 de Outubro de 2025
Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?
Ana Grasieli Lustosa

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Ana Grasieli Lustosa
02 de Outubro de 2025
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
02 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa
28 de Setembro de 2025