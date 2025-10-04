CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’
Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas
Depois da página do Instagram do Oscar postar uma foto da atriz Fernanda Torres em novembro de 2024, antes mesmo da indicação da artista à premiação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood “nunca mais voltou a ser como antes”.
Quem diz é Bill Kramer, CEO da entidade que promove anualmente a maior premiação do cinema nos Estados Unidos. O executivo esteve no Brasil para participar de programações do Festival do Rio.
O reconhecimento da foto de Fernanda na cerimônia de entrega dos Oscars honorários como ponto de virada foi compartilhado por Bill ao jornal O Globo.
A publicação da imagem, até o momento, soma mais de 2,9 milhões de curtidas.
“Postamos uma foto dela e tudo explodiu. E nunca mais voltamos a ser como antes. Foi tanto engajamento, tanto amor, tanto apoio, tantos comentários em português. Ficamos muito felizes, porque é o que buscamos como organização”, ressaltou.
Em 2025, o Brasil venceu pela primeira vez no Oscar, levando o troféu da categoria de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.
Para o Oscar do ano que vem, o país escolheu o filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que traz Wagner Moura no papel principal.
O CEO destacou que a edição deste ano do prêmio teve engajamento nas redes sociais superior a eventos como o Super Bowl e a cerimônia do Grammy. A entrega do Oscar coincidiu com o domingo de Carnaval no Brasil.
“Foi histórico. Ver toda a empolgação em torno de ‘Ainda Estou Aqui’, o crescimento de nossas mídias sociais, o aumento da audiência da cerimônia na América Latina, foi tudo muito empolgante”, celebrou o executivo, ressaltando ainda
Ao O Globo, Bill ainda reforçou a intenção de internacionalizar mais os membros da Academia, que votam na premiação. Segundo ele, 20% dos mais de 11 mil integrantes moram fora dos EUA.
“Temos cerca de 200 membros na América Latina, sendo 60 do Brasil. E queremos que este número aumente”, afirmou.