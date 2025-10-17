Último capítulo de 'Vale Tudo' vai ao ar nesta sexta (17); saiba horário

Os fãs de novelas têm encontro marcado, nesta sexta-feira (17), com o desfecho mais aguardado da TV — a revelação de quem matou Odete Roitman (Débora Bloch), no remake de “Vale Tudo”. A trama escrita por Manuela Dias chega ao fim após semanas de especulações, teorias e suspense nas redes sociais.

Conforme a grade de programação da Globo, o último capítulo começa às 21h20 — mesmo horário habitual das exibições — e está previsto para terminar às 22h30.

No remake de Gilberto Braga, o mistério envolve cinco personagens: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Para manter o segredo até o último minuto, a autora revelou ter gravado dez finais diferentes, e nem mesmo os atores sabem qual será o escolhido. A edição final do capítulo foi mantida em sigilo total.

Trama teve críticas

Em entrevista recente ao "Fantástico", Manuela Dias comentou sobre o processo de criação e o desafio de recontar uma das histórias mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira.

“Eu procuro aprender com as críticas, isso é fundamental, não dá para só sofrer com as críticas. Eu dei tudo de mim, a gente tem que se arriscar, e todo mundo está o tempo todo tentando fazer o melhor”, afirmou a autora.