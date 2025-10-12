‘Vale Tudo’ e nova etapa da Dança dos Famosos são destaques no 'Domingão'

O "Domingão com Huck" deste domingo (12) promete fortes emoções com a presença de Debora Bloch. A atriz, que interpreta a icônica vilã Odete Roitman em "Vale Tudo", é uma das convidadas da atração, ao lado da autora Manuela Dias.

Bloch receberá ainda uma homenagem especial do cantor Roberto Frejat, que também participa do programa. Ao lado de Débora, Manuela Dias vai comentar os últimos momentos da trama das nove e o mistério que volta a movimentar o público: “Quem matou Odete Roitman?”

Na “Dança dos Famosos”, os participantes do grupo B sobem ao palco ao som do funk, ritmo escolhido para esta semana. Débora Bloch integra o júri artístico da competição.

Em sua última apresentação antes da repescagem, David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz tentam conquistar os jurados e o público presente.

Legenda: Manuela Dias vai comentar os últimos momentos da trama das nove. Foto: Wallace Santos / TV Globo.

As três duplas com menor pontuação voltam a se apresentar na próxima semana, disputando a permanência na competição com Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (12)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 17h00, na TV Globo.