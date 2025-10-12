Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘Vale Tudo’ e nova etapa da Dança dos Famosos são destaques no 'Domingão'

A atriz Débora Bloch, que dá vida à vilã Odete Roitman, fala sobre a reta final da trama e participa como jurada da competição de dança

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Debora Bloch e Luciano Huck conversam durante a gravação do programa.
Legenda: Na “Dança dos Famosos”, o grupo B de participantes sobe ao palco ao som do funk.
Foto: Wallace Santos / TV Globo.

O "Domingão com Huck" deste domingo (12) promete fortes emoções com a presença de Debora Bloch. A atriz, que interpreta a icônica vilã Odete Roitman em "Vale Tudo", é uma das convidadas da atração, ao lado da autora Manuela Dias.

Bloch receberá ainda uma homenagem especial do cantor Roberto Frejat, que também participa do programa. Ao lado de Débora, Manuela Dias vai comentar os últimos momentos da trama das nove e o mistério que volta a movimentar o público: “Quem matou Odete Roitman?”

Veja também

teaser image
Zoeira

Padre nega pedidos de oração por Odete Roitman: 'Não estarei atendendo'

teaser image
Zoeira

Virginia mostra buquê de flores com recado misterioso, e Vini Jr. posta música

Na “Dança dos Famosos”, os participantes do grupo B sobem ao palco ao som do funk, ritmo escolhido para esta semana. Débora Bloch integra o júri artístico da competição.

Em sua última apresentação antes da repescagem, David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz tentam conquistar os jurados e o público presente.

Manuela Dias durante participação no Domingão.
Legenda: Manuela Dias vai comentar os últimos momentos da trama das nove.
Foto: Wallace Santos / TV Globo.

As três duplas com menor pontuação voltam a se apresentar na próxima semana, disputando a permanência na competição com Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (12)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 17h00, na TV Globo.

Michelle Barros e Shia Phoenix deitados na baia.
Zoeira

Michelle Barros, de A Fazenda 17, é casada? Jornalista se envolveu com peão no reality

Apresentadora expôs seus sentimentos em conversa com Shia Phoenix

Redação
Há 30 minutos
Debora Bloch e Luciano Huck conversam durante a gravação do programa.
Zoeira

‘Vale Tudo’ e nova etapa da Dança dos Famosos são destaques no 'Domingão'

A atriz Débora Bloch, que dá vida à vilã Odete Roitman, fala sobre a reta final da trama e participa como jurada da competição de dança

Redação
Há 57 minutos
Duas versões da personagem Odete Roitman, vilã da novela Vale Tudo
Zoeira

Nome de Odete Roitman é usado em caso fictício na Justiça do MS; entenda

Personagem criada para novela Vale Tudo de 1988 é uma das principais vilãs da dramaturgia.

Redação
12 de Outubro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Power Rangers' hoje (12/10)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Power Rangers' hoje (12/10)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
12 de Outubro de 2025
O apresentador e cantor Daniel
Zoeira

‘Viver Sertanejo’ deste domingo destaca fé em Nossa Senhora Aparecida

Programa terá edição especial repleta de espiritualidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Apresentadores do Globo Rural no estúdio do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (12) destaca a produção de frutas vermelhas

Programa vai ao ar após o Auto Esporte

Redação
12 de Outubro de 2025
Diane Keaton tinha 79 anos
Zoeira

Diane Keaton colocou casa à venda pouco antes de morrer aos 79 anos, diz site

Ícone de Hollywood enfrentava uma piora repentina na saúde e passou os últimos meses reclusa, cercada pela família na Califórnia

Redação
11 de Outubro de 2025
Carolina compartilha com seus seguidores a rotina com a
Zoeira

Influenciadora com 'pior dor do mundo' revela conversa com a filha sobre desejo de eutanásia

Carolina Arruda compartilha nas redes sociais sua rotina com o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo

Redação
11 de Outubro de 2025
Janielly é irmã do ex-BBB Gil do Vigor e mostrou o acidente que sofreu nas redes sociais
Zoeira

Irmã de Gil do Vigor sofre acidente em Pernambuco: 'a vida realmente é um sopro'

Janielly Nogueira estava com a filha e uma amiga quando o carro foi fechado por outro veículo; todas passam bem após o susto

Redação
11 de Outubro de 2025
O look usado por Bruna no casamento dividiu opiniões
Zoeira

Bruna Griphao reage a críticas sobre vestido usado no casamento de Lexa

Atriz admitiu que não gostou do próprio look e explicou que recebeu apenas dez minutos antes da cerimônia

Redação
11 de Outubro de 2025
Marcos Mion, com microfone em uma mão, toca o ombro do jornalista Niro Souza.
Zoeira

‘Caldeirão com Mion' recebe elenco de ‘Três Graças’ neste sábado (11)

Programa também receberá repórter que viralizou ao utilizar Libras

Redação
11 de Outubro de 2025
Show de música ao vivo com Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e tocando violão, acompanhado por músicos mais jovens ao fundo, em um palco iluminado. Em episódio especial em homenagem a Caetano Veloso e o aniversário de 25 anos do programa Altas Horas.
Zoeira

Especial de 25 anos do 'Altas Horas' terá Caetano, Gil, Ivete e Ney Matogrosso

Neste sábado (11), é exibido o "especial dos especiais", contou Serginho Groisman

Geovana Almeida*
11 de Outubro de 2025
Natalie Morales deixa a série após a morte de sua personagem
Zoeira

Morte de personagem marca estreia da 22ª temporada de 'Grey’s Anatomy'

A atriz Natalie Morales se despediu da médica Monica Beltran e disse ser grata pela experiência, apesar do fim inesperado de sua participação

Redação
11 de Outubro de 2025
Lexa e Ricardo homenagearam a filha durante o casamento, que faleceu dias após nascer
Zoeira

Lexa e Ricardo Vianna se casam em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

Cantora e ator oficializaram a união nesta sexta-feira (10) com a presença de amigos famosos e fizeram homenagem à filha Sofia, que morreu poucos dias após o nascimento

Redação
11 de Outubro de 2025
Silvero Pereira falou sobre a aproximação do pai
Zoeira

Silvero Pereira fala sobre reconciliação com o pai e aprendizado após a perda

Ator de 43 anos contou que a relação com o genitor mudou depois dos 30 e que pôde se despedir dele com amor e gratidão

Redação
11 de Outubro de 2025
Loreto e Nanda nos bastidores do filme sobre o cantor Chorão
Zoeira

José Loreto estaria vivendo romance com a atriz Nanda Marques na Bahia

Atores teriam se aproximado durante as gravações do filme sobre Chorão, líder do Charlie Brown Jr., e vivem romance discreto longe das redes sociais

Redação
11 de Outubro de 2025
Jojo Todynho falou sobre se arrepender de atitudes do passado
Zoeira

Jojo Todynho rebate indiretas do ex-marido após comentário sobre vida íntima

A cantora afirmou viver a melhor fase de sua vida ao lado do atual namorado, Thiago Gonçalves

Redação
11 de Outubro de 2025
Ariana Grande vem ao Brasil em turnê de 'Wicked 2'
Zoeira

Ariana Grande vem ao Brasil em turnê de 'Wicked 2'

Atriz estará acompanhada de Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba

Beatriz Rabelo
10 de Outubro de 2025
Foto de um menino vestido de Russel, seguida foto de uma menina com uma bandeja de ovos de brincadeira na cabeça e, respectivamente, foto de uma menina com o cabelo em formato de pavão. Todos para a semana maluca nas escolas, que antecede o Dia das Crianças
Zoeira

'Semana Maluca': pais e filhos se unem em produções criativas pelo Dia das Crianças

Cabelos e mochilas inusitadas marcam as comemorações e ganham destaque nas redes sociais

Redação
10 de Outubro de 2025
Virginia posa com a blusa do Real Madrid durante um jogo do time.
Zoeira

Virginia mostra buquê de flores com recado misterioso, e Vini Jr. posta música

Affair entre influenciadora e jogador ganha um novo capítulo

Redação
10 de Outubro de 2025