Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela
As gravações com o final da novela só foram entregues no dia de ir ao ar, para evitar qualquer vazamento
Revelado na noite dessa sexta-feira (18), o desfecho do remake da novela "Vale Tudo" era um segredo guardado por pouquíssimos integrantes da trama. Ao todo, apenas quatro pessoas sabiam a resposta de "quem matou Odete Roitman (Debora Bloch)", foi o que contou diretor artístico da produção, Paulo Silvestrini.
Segundo ele, o final estava previamente definido, mas foi mantido em segredo até dos atores.
“O final foi definido há algum tempo, mas apenas a Manuela (Manuela Dias, autora), eu e a Luciana Monteiro (gerente de produção), além do Villamarim (José Luiz Villamarim, diretor de gênero), é claro, sabíamos como seria", disse.
No remake, Odete não morreu. Marco Aurélio (Alexandre Nero) terminou achando que teria matado a empresária e Heleninha (Paolla Oliveira) acabou confessando o crime.
“(Os atores) só descobriram durante o capítulo de ontem, inclusive a própria Debora Bloch e o Alexandre Nero”, revelou Silvestrini.
VEJA A REAÇÃO DE ALEXANDRE NETO:
“Na última semana contei aos editores Fábio Jordão e Lisboa e montamos as sequências. Na noite anterior, liberei o material para composição de efeitos visuais e a finalização foi feita no próprio dia, com uma equipe muito restrita, extremamente competente e de absoluta confiança", acrescentou.
Segundo ele, todo o material foi entregue poucas horas antes de ser exibido, para evitar qualquer vazamento de informação.