Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela

“O final foi definido há algum tempo, mas apenas a Manuela (Manuela Dias, autora), eu e a Luciana Monteiro (gerente de produção), além do Villamarim (José Luiz Villamarim, diretor de gênero), é claro, sabíamos como seria", disse.

No remake, Odete não morreu. Marco Aurélio (Alexandre Nero) terminou achando que teria matado a empresária e Heleninha (Paolla Oliveira) acabou confessando o crime.

“(Os atores) só descobriram durante o capítulo de ontem, inclusive a própria Debora Bloch e o Alexandre Nero”, revelou Silvestrini.

VEJA A REAÇÃO DE ALEXANDRE NETO:

“Na última semana contei aos editores Fábio Jordão e Lisboa e montamos as sequências. Na noite anterior, liberei o material para composição de efeitos visuais e a finalização foi feita no próprio dia, com uma equipe muito restrita, extremamente competente e de absoluta confiança", acrescentou.

Segundo ele, todo o material foi entregue poucas horas antes de ser exibido, para evitar qualquer vazamento de informação.