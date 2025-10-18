Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Pelo visto, Alexandre Nero não sabia o que estava por vir no final de "Vale Tudo", exibido na noite de sexta-feira (17). O ator, que interpretou o empresário Marco Aurélio no remake, foi pego totalmente de surpresa ao descobrir — com o público — que o personagem havia atirado em Odete Roitman (Debora Bloch) e que ela estava viva.

Odete, dada como morta após um atentado que marcou a trama, reapareceu, revelando que forjou a própria morte com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco). O golpe foi milimetricamente planejado para escapar de inimigos.

Mas o que chamou a atenção do público foi a reação genuinamente chocada de Alexandre Nero ao descobrir a verdade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ator aparece boquiaberto enquanto assiste ao capítulo final da novela e se dá conta do que aconteceu — e do que ele mesmo fez.

Ator comenta torcida por vilões

Em entrevista ao portal Léo Dias, o ator comentou o sucesso do personagem Marco Aurélio e respondeu questionamento sobre o gosto do público por vilões.

"Acho que não tem isso, o pessoal entende que é uma brincadeira. Não acho que exista esse pensamento tão profundo de 'Ah! As pessoas torcem pelos vilões. Falha de caráter'. O pessoal sabe que é brincadeira, que são atores encenando. As pessoas sabem diferenciar a vida real da ficção. O pessoal não é bobo, não. O público torce pela brincadeira, pelo circo", comentou Nero.

Sobre os próximos trabalhos na TV, o ator respondeu: "Agora é descansar um pouquinho. Depois, vamos ver o que o patrão manda".