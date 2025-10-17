Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'
A vilã mais odiada do Brasil passou a ser amada pelos internautas
Com um final de tirar o fôlego, chegou ao fim, na noite desta sexta-feira (17), o remake de "Vale Tudo". Quem matou Odete Roitman? No fim, descobrimos que a pergunta certa era “quem tentou matar Odete Roitman?”. A vilã que marcou o Brasil está viva e mexeu com o público.
Internautas se dividiram entre amor e ódio com o final, muito diferente da versão original exibida entre 1988 e 1989. Enquanto alguns criticaram a mudança drástica, outros celebraram o plot twist.
Confira algumas reações do final de "Vale Tudo", da escritora Manuela Dias:
Alguns internautas elogiaram a performance da atriz Débora Bloch:
Débora Bloch LENDÁRIA, ICÔNICA, MARAVILHOSA! O final do remake foi ruim e mal explicado, mas a Débora foi maravilhosa do início ao fim. Ela foi impecável como Odete, tirou leite de pedra do texto da Manu Days. Débora sempre será MEMORÁVEL.#ValeTudo pic.twitter.com/NwsMhhNrRi— Gustavo Medeiros (@GustavoMed2468) October 18, 2025
Algumas pessoas celebraram o retorno da vilã:
VIVA A ODETE TÁ VIVA #ValeTudo pic.twitter.com/py61CInw67— the amazing carlos (@tuitacarlos) October 18, 2025
Elogios e críticas no mesmo comentário? Temos!
apesar do péssimo roteiro de manuela dias e dessa direção horrível, foi muito bom acompanhar vale tudo— pedro 👑 (@pedrofulgoni) October 18, 2025
minha família inteira na sala vendo os capítulos e fazendo teorias sobre só me trouxe nostalgia da minha infância
além de ter visto todo um país fazendo o mesmo#ValeTudo pic.twitter.com/wlpokpxfEt
Em choque e surpreso:
minha reação sendo essa aqui #ValeTudo pic.twitter.com/5hnqZfbUnB— hamdrs (@mahsrdrs) October 18, 2025
Não podia faltar meme com outros memes:
a odete sendo operada na casa engraçada da nina #valetudo pic.twitter.com/spp4b9pDoN— Quizy (@esquizopoc) October 18, 2025
Débora Bloch e Bella Campos sendo aclamadas pelos internautas:
Independente de tudo, Débora Bloch e Bella Campos saem gigantes desse remake, pq quando foram escaladas como Odete Roitman e Maria de Fátima, enfrentaram muitos julgamentos, mas elas calaram a todos com suas atuações, e querendo ou não, elas são os grandes nomes de #ValeTudo pic.twitter.com/60VqXcAVdP— Érik (@semmogg) October 18, 2025
A vilã mais amada do Brasil:
FOI PÉSSIMA A CONSTRUÇÃO, NÃO FEZ SENTIDO NENHUM, MAS ELA TA VIVA ISSO QUE IMPORTA PORRA— llk⁷ 🪄 (@allykive) October 18, 2025
#ValeTudo pic.twitter.com/sor3lj3vcG
Ela está viva:
