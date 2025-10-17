Diário do Nordeste
Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'

A vilã mais odiada do Brasil passou a ser amada pelos internautas

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 00:04, em 18 de Outubro de 2025)
Zoeira
Imagem de Odete Roitman dentro de helicóptero.
Legenda: A atuação de Débora Bloch foi elogiada por muitos internautas.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Com um final de tirar o fôlego, chegou ao fim, na noite desta sexta-feira (17), o remake de "Vale Tudo". Quem matou Odete Roitman? No fim, descobrimos que a pergunta certa era “quem tentou matar Odete Roitman?”. A vilã que marcou o Brasil está viva e mexeu com o público.

Internautas se dividiram entre amor e ódio com o final, muito diferente da versão original exibida entre 1988 e 1989. Enquanto alguns criticaram a mudança drástica, outros celebraram o plot twist.

Confira algumas reações do final de "Vale Tudo", da escritora Manuela Dias:

Alguns internautas elogiaram a performance da atriz Débora Bloch:

Algumas pessoas celebraram o retorno da vilã:

Elogios e críticas no mesmo comentário? Temos!

Em choque e surpreso:

Não podia faltar meme com outros memes:

Débora Bloch e Bella Campos sendo aclamadas pelos internautas:

A vilã mais amada do Brasil:

Ela está viva:

