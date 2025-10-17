Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'

Com um final de tirar o fôlego, chegou ao fim, na noite desta sexta-feira (17), o remake de "Vale Tudo". Quem matou Odete Roitman? No fim, descobrimos que a pergunta certa era “quem tentou matar Odete Roitman?”. A vilã que marcou o Brasil está viva e mexeu com o público.

Internautas se dividiram entre amor e ódio com o final, muito diferente da versão original exibida entre 1988 e 1989. Enquanto alguns criticaram a mudança drástica, outros celebraram o plot twist.

Veja também Zoeira Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda Zoeira As hipóteses de fãs mais criativas e inusitadas para a morte de Odete Roitman Zoeira Odete Roitman não morreu no remake de 'Vale Tudo'; veja desfecho da personagem Zoeira Quem matou Odete Roitman? Tudo o que você precisa saber sobre o final de 'Vale Tudo'

Confira algumas reações do final de "Vale Tudo", da escritora Manuela Dias:

Alguns internautas elogiaram a performance da atriz Débora Bloch:

Débora Bloch LENDÁRIA, ICÔNICA, MARAVILHOSA! O final do remake foi ruim e mal explicado, mas a Débora foi maravilhosa do início ao fim. Ela foi impecável como Odete, tirou leite de pedra do texto da Manu Days. Débora sempre será MEMORÁVEL.#ValeTudo pic.twitter.com/NwsMhhNrRi — Gustavo Medeiros (@GustavoMed2468) October 18, 2025

Algumas pessoas celebraram o retorno da vilã:

VIVA A ODETE TÁ VIVA #ValeTudo pic.twitter.com/py61CInw67 — the amazing carlos (@tuitacarlos) October 18, 2025

Elogios e críticas no mesmo comentário? Temos!

apesar do péssimo roteiro de manuela dias e dessa direção horrível, foi muito bom acompanhar vale tudo



minha família inteira na sala vendo os capítulos e fazendo teorias sobre só me trouxe nostalgia da minha infância



além de ter visto todo um país fazendo o mesmo#ValeTudo pic.twitter.com/wlpokpxfEt — pedro 👑 (@pedrofulgoni) October 18, 2025

Em choque e surpreso:

Não podia faltar meme com outros memes:

a odete sendo operada na casa engraçada da nina #valetudo pic.twitter.com/spp4b9pDoN — Quizy (@esquizopoc) October 18, 2025

Débora Bloch e Bella Campos sendo aclamadas pelos internautas:

Independente de tudo, Débora Bloch e Bella Campos saem gigantes desse remake, pq quando foram escaladas como Odete Roitman e Maria de Fátima, enfrentaram muitos julgamentos, mas elas calaram a todos com suas atuações, e querendo ou não, elas são os grandes nomes de #ValeTudo pic.twitter.com/60VqXcAVdP — Érik (@semmogg) October 18, 2025

A vilã mais amada do Brasil:

FOI PÉSSIMA A CONSTRUÇÃO, NÃO FEZ SENTIDO NENHUM, MAS ELA TA VIVA ISSO QUE IMPORTA PORRA

#ValeTudo pic.twitter.com/sor3lj3vcG — llk⁷ 🪄 (@allykive) October 18, 2025

Ela está viva: