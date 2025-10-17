Diário do Nordeste
As hipóteses de fãs mais criativas e inusitadas para a morte de Odete Roitman

Desfecho de "Vale Tudo" movimenta redes sociais e promete marcar, mais uma vez, audiência brasileira

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Morte de Odete Roitman, personagem de Deborah Bloch, em Vale Tudo
Legenda: Odete Roitman morreu há alguns capítulos, mas fãs continuam teorizando até o fim do último capítulo da trama.
Foto: reprodução/TV Globo.

Assim como em 1988, quando "Vale Tudo" se consagrou como sucesso nacional, o remake da novela conseguiu feito semelhante: levar brasileiros em cada canto do país a se questionaram sobre quem matou Odete Roitman. A vilã permanece, assim como na original, no imaginário dos espectadores e nesta sexta-feira (17), exibição do último capítulo, milhares se reunirão para conferir o grande final da trama.

Mas claro, enquanto tudo é só imaginação, há quem também tenha criado teorias muito complexas para explicar, com riqueza de detalhes, o desfecho de Odete. Nas redes sociais, por exemplo, a movimentação é tão grande que os fãs da novela foram além e apostaram em histórias até então sequer mostradas ao longo dos capítulos.

Qual a probabilidade de algumas delas estar certa? Difícil saber antes da exibição dos minutos finais do folhetim, mas é possível citar as teorias mais legais — e engraçadas! — já publicadas por aí. Vem conferir:

Odete Roitman não morreu?

Sim, tem quem acredite nessa teoria. Na verdade, eu diria que vários, senão a maioria, dos espectadores com acesso às redes sociais em algum momento pensou nessa "linha de investigação".

Cenas da personagem Cônsuelo na novela Vale Tudo
Legenda: Cônsuelo demonstrou comportamentos estranhos após a morte de Odete.
Foto: reprodução/TV Globo

Segundo alguns perfis, Odete teria descoberto os planos dos inimigos para matá-la e se adiantou em conluio com Cônsuelo, que recebeu magicamente uma promoção na empresa comandada pela vilã. Para isso, a matriarca dos Roitman teria fingido a morte no Copacabana Palace e ainda teria contado com a discrição da polícia para concretizar a empreitada.

Surpresos? Para muitos, essa é exatamente a sensação que autora do remake, Manuela Dias, estaria tentando causar ao despistar quem está acompanhando a reta final.

Fuga para outro país com César

Entre os que acreditam em Odete viva, as teorias também vão longe. Outro caminho seria a fuga da vilã por conta das dezenas de crimes cometidos por ela no Brasil, como o fato de ter enterrado outro homem no lugar do próprio filho, Leonardo (Guilherme Magon), por exemplo.

César e Odete se beijam em Vale Tudo
Legenda: César teria topado ajudar Odete em plano de fuga para fora do país.
Foto: reprodução/TV Globo.

A hipótese aposta em Odete aparecendo nos últimos minutos do capítulo ao lado de César (Cauã Reymond), dessa vez em uma espécie de glória por ter enganado a família e as autoridades, finalmente livre de todos os laços que a prendiam ao país tão odiado por ela.

Leonardo Roitman assassino

Morto na versão original, Leonardo recebeu um caminho diferente na nova versão. Após ter sofrido acidente grave enquanto Odete estava no volante do carro, o rapaz teve perda de massa encefálica e passou a ser cuidado por Nice (Teca Pereira) durante muitos anos.

Personagem Leonardo em cena de Vale Tudo
Legenda: Leonardo é o filho de Odete que não morreu em nova versão da novela.
Foto: reprodução/TV Globo.

Mas há quem pense que tudo não passou de uma grande farsa. Muitas apostas suspeitam em um fingimento de Leonardo para finalmente se vingar e seria ele o responsável pela morte da mãe. Dessa forma, ele teria entrado no hotel sem ser visto e atirado nela sem dó, deixando o corpo para que outro suspeito fosse apontado como culpado.

Combo: Nise e Luciano parentes

Lembra da Nise? Então, outros apostam em uma versão na qual ela seria a avó de Luciano (Licínio Januário) e o rapaz, que começou a novela como trabalhador da TCA, teria se infiltrado na empresa para saber dos pormenores da vida de Odete.

Cenas do personagem Luciano em Vale Tudo
Legenda: Luciano nunca falou sobre a avó, mas muitos especulam que ela seja Nise
Foto: reprodução/TV Globo

Agora, após a morte de Ana Clara (Samantha Jones), o marido de Daniela (Jessica Marques) resolveu colocar em prática uma vingança cheia de rancor pela destruição da própria família. Ainda que essa seja difícil, há quem diga que seria capaz de deixar todos os espectadores bastante chocados. 

Tiago Roitman suspeito

Tá bom, a gente sabe, essa aqui é só para rir mesmo. Na onda de brincar com o mistério, também surgiu gente determinada na tese de que Tiago Roitman (Pedro Waddington) resolveu agir na trama e se tornou o grande assassino de Odete Roitman. Entre as teorias malucas, talvez essa seja a maior delas.

Mas sobre o mistério, não tem para onde correr. Será necessário aguardar, até o último momento, para ver um dos maiores mistérios das novelas se resolver novamente.

