Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda

A empresária Odete Roitman foi assassinada na novela "Vale Tudo", mas alguns espectadores acreditam que ela forjou a própria morte. Caso apareça viva no último capítulo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17), a vilã poderia pagar pelos seus crimes na Justiça.

Especialistas em Direito Penal afirmam que, pela lei brasileira, a dona da TCA poderia ser sentenciada a pelo menos 100 anos de prisão, caso fosse julgada e condenada.

Vilã tem ficha criminal longa e cruel

O histórico de crimes de Odete Roitman inclui inúmeros homicídios, tentativas de assassinato, ocultação de cadáver, cárcere privado, sequestro e outros delitos.

No Brasil, a pena máxima de prisão é de 40 anos. No entanto, como destacam criminalistas, devido à natureza hedionda dos delitos, a vilã teria que permanecer um período significativo em regime fechado.

"Considerando a idade de Odete, a somatória das penas pelos crimes praticados significaria, em termos práticos, praticamente uma prisão perpétua", disse o advogado Rafael Valentini ao Splash, do portal Uol.

A seguir, o Diário do Nordeste relembra cada um dos crimes e detalha quantos anos de prisão cada um poderia render.

Atropelou e matou o marido de Nise

Dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, Odete se envolveu em um crime de trânsito ao atropelar e matar o marido de Nise.

Ao portal Extra, o advogado criminalista Rafael Paiva, mestre e professor em Direito Penal, explicou que o caso seria enquadrado como homicídio doloso com dolo eventual e poderia render de seis a 20 anos de prisão.

Fingiu morte do filho e o manteve cativo

A empresária mandou enterrar um corpo sob identidade falsa, fingindo ser o do filho Leoanrdo Roitman. O caso se encaixa como ocultação de cadáver (que rende de um a três anos) e falsidade ideológica (um a 5 anos).

Em seguida, Odete manteve o herdeiro em cárcere privado por anos, o que somaria de um a três anos na pena.

Matou Ana Clara a tiros

O assassinato da neta de Nise, Ana Clara, seria um dos delitos que mais agravariam a situação de Odete Roitman perante a Justiça.

A jovem era responsável por cuidar do filho cadeirante da empresária, Leonardo, mas foi morta a tiros pela vilã após ameaçar revelar o segredo de que o rapaz estava vivo.

Segundo Valentini, a morte da estudante foi um homicídio qualificado, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (disparos), e poderia render pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Envenenou Mário Sérgio

Ao tentar assassinar o antigo genro, Marco Aurélio, com um remédio sabotado, a vilã acabou causando a morte do executivo Mário Sérgio, que tomou o medicamento no lugar do mau-caráter.

Nesse caso, ela cometeu outro crime grave: homicídio qualificado, em razão do meio cruel utilizado. Conforme Valentini, o delito também poderia render uma pena de 12 a 30 anos.

Tentativas de homicídio

Odete atentou contra a vida de Marco Aurélio e de Maria Fátima, além de mandar envenenar a maionese servida nos restaurantes da Paladar.

A pena para tentativa de homicídio é de 12 a 30 anos, com redução de 1/3 a 2/3, a depender da situação.

Sequestrou Maria de Fátima

A dona da TCA ainda mandou sequestrar Maria de Fátima, o que pode render até três anos de prisão.

Outros delitos

Odete poderia ainda responder por:

maus-tratos : ao manter o filho isolado e escondido durante anos, caso tenha resultado em privação de alimentação ou cuidados indispensáveis;

: ao manter o filho isolado e escondido durante anos, caso tenha resultado em privação de alimentação ou cuidados indispensáveis; corrupção: ao exigir participação em esquema de corrupção de Marco Aurélio e a mudança de destino de aeronaves da TCA. Se envolver agente público, a pena seria de reclusão de dois a 12 anos.

Quanto anos Odete ficaria na prisão?

Segundo Valentini, a empresária seria condenada a 100 anos de prisão e seria obrigada a cumprir boa parte da pena devido ao histórico criminal e natureza hedionda dos delitos.

O criminalista estima que Odete Roitman teria que ficar presa em regime fechado por pelo menos 20 a 25 anos.

Já Paiva, acredita que a vilã seria sentenciada a 114 anos, número que poderia aumentar caso ela tenha realmente fingido a própria morte.

"Hoje, 40 anos é o máximo de tempo de prisão. Mas, quanto maior a pena, mais tempo a pessoa fica presa antes de progredir de regime, indo para um semiaberto. Como são crimes hediondos, Odete só progrediria com 70% da pena cumprida", disse o advogado ao Extra.