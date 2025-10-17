O assassino de Odete Roitman será revelado na noite desta sexta-feira (17), no último capítulo da novela "Vale Tudo". Enquanto quem matou a vilã não vem à tona, os espectadores fazem suas apostas e, conforme parcial da enquete do Diário do Nordeste, Maria de Fátima seria a culpada.

Para a maioria dos leitores que votaram até o início desta tarde, a trambiqueira teria matado a ex-sogra com um tiro.

Grávida do atual marido de Odete, Maria de Fátima decide comprar uma arma após ser sequestrada pela vilã e sofrer uma tentativa de assassinato.

"Quem mente rouba. E quem rouba mata", é uma das citações mais populares do novo enredo da produção. Inicialmente é dita por Raquel à filha, que repete a fala antes da morte da empresária.

Quem mais poderia ter matado a vilã?

Tia Celina é a segunda na lista de suspeitos prováveis de assassinar a dona da TCA.

Além deles, há outros três personagens apontados como autores do crime: Heleninha, Marco Aurélio e César.

Do grupo, o menos provável de ser o assassino, segundo o público, é o marido de Odete, que recebeu somente 9,5% dos votos.

