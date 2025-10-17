Quem matou Odete Roitman? Tudo o que você precisa saber sobre o final de 'Vale Tudo'

Milhões de brasileiros têm compromisso marcado na noite desta sexta-feira (17) em frente à TV para acompanhar o último capítulo do remake da novela "Vale Tudo", da Rede Globo.

Os mistérios que cercam a morte da protagonista Odete Roitman (Débora Bloch) renderam vários desdobramentos na trama e teorias dos telespectadores, que aguardam ansiosos o desfecho do folhetim.

Além de responder a famosa pergunta "Quem matou Odete Roitman?", a trama escrita por Manuela Dias também deve revelar, neste último episódio, os segredos que cercam os diversos personagens.

Apesar de ser um remake, são esperadas várias resoluções diferentes da trama original, exibida em 1988. São outras problematizações e novos problemas sociais que mostram a "nova cara" do Brasil 37 anos depois.

Mas, como esperado em todo final de novela, casamentos, formação de novos casais, mortes, prisões e reviravoltas devem movimentar o capítulo e entreter os fãs de "Vale Tudo" nesta noite, que irá marcar, mais uma vez, a história da dramaturgia brasileira

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com os principais pontos que você precisa saber sobre o final da novela. Acompanhe abaixo:

Os 5 principais suspeitos

Legenda: Cinco suspeitos foram definidos pela novela para essa reta final. Foto: Globo/Manoella Melo.

O assassino de Odete Roitman finalmente será revelado. No remake de Gilberto Braga, o mistério envolve cinco personagens: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Eles foram vistos na cena da morte de Odete e prestaram depoimento nos capítulos mais recentes da novela. Todos tinham motivo, seja pelas mentiras da empresária ou até pelas ameaças que ela havia feito ainda em vida. No entanto, será que um deles é realmente o responsável?

Segundo espectadores, o provável é que nenhum deles esteja envolvido, já que seriam a saída mais óbvia e, portanto, sem tanta emoção. Também são apontados como suspeitos os personagens Cônsuelo, Freitas, Eugênio e até o filho rejeitado de Odete, o Leonardo.

Para manter o segredo até o último minuto, a autora revelou ter gravado dez finais diferentes, e nem mesmo os atores sabem qual será o escolhido. A edição final do capítulo foi mantida em sigilo total.

Casamentos

O último capítulo de "Vale Tudo" terá o final feliz de dois casais: Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Goés) e Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).

Na cerimônia de Raquel e Ivan, segundo fotos divulgadas pela Globo, estão nomes como Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo).

Legenda: Após passarem por turbulências, Ivan e Raquel conseguem se casar. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Já Cecília e Laís oficializam a união em uma celebração na pousada de Paraty, junto à filha Sarita (Luara Telles). A pequena entrará com as alianças e vai surpreender as mães com uma declaração emocionante. Raquel e Ivan também estarão no casamento.

Legenda: Laís e Cecília selam união ao lado da filha, Sarita. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Final de Maria de Fátima: mudanças marcam a nova versão

Após um casamento fracassado com Afonso (Humberto Carrão), chantagens e extorsões contra Odete Roitman (Debora Bloch), o desfecho de Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" será sofrido — mas trará uma reviravolta no último capítulo.

Depois de fracassar como influenciadora digital, a vilã perderá todo o status e o dinheiro conquistado com seus crimes, provando que nunca soube administrar o próprio sucesso.

Legenda: Duas mudanças marcam o remake: a forma como Raquel fica com o neto e o destino amoroso de Maria de Fátima. Foto: Angélica Goudinho / TV Globo.

Novo padrão de vida

Primeiro, Fátima será despejada do apart-hotel onde mora, por falta de dinheiro para pagar a estadia. Desesperada, ela implora ajuda a César (Cauã Reymond), mas acaba humilhada pelo bon vivant, que se torna dono de metade da TCA após o casamento com Odete Roitman.

Sem saída, a moça recorre à mãe, Raquel (Taís Araújo), que cumpre a promessa de não sustentá-la.

Fátima, então, aceita trabalhar como atendente em uma padaria, depois de ser recusada tanto na Paladar, empresa de Raquel, quanto na Tomorrow, agência onde começou sua escalada social.

Com o salário modesto, ela percebe que o valor é insuficiente para manter o padrão de vida que ostentava nas redes sociais. Passa a andar de transporte coletivo lotado e se muda para um pequeno apartamento, semelhante aos que sempre chamou de “muquifo”. Mesmo empregada, Fátima continua arrogante: trata os clientes com grosseria e demonstra desdém pelas obrigações.

Nos capítulos finais, ela dará à luz Salvador, filho que será criado por Raquel e Ivan (Renato Góes).

Veja também Mylena Gadelha Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman Zoeira Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda Verso De Odete ‘loba’ a Fátima influencer, como mudanças de ‘Vale Tudo’ mostram nova ‘cara’ do Brasil

César e Fátima formam trisal para aplicar golpe e fugir da pobreza

Legenda: Maria de Fátima e César passam por uma reviravolta na trama. Foto: Reprodução/Globo.

Outra alteração envolve a conturbada relação entre Fátima e César. Assim como no original, o casal rompe e reata no fim, mas o desfecho será diferente.

Em 1988, César (Carlos Alberto Riccelli) fugiu para a Europa após subornar Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Lá, conheceu o príncipe Giovanni (Marco Manzano), de quem se tornou amante.

De volta ao Brasil, ele propôs a Fátima um casamento de fachada com o príncipe, por 1 milhão de dólares ao ano, para esconder a orientação sexual do nobre e formaram um trisal.

Na nova versão, esse arco será substituído pela entrada de Carvana, um rico empresário que muda o rumo da vilã. Fátima aplica um golpe do baú e passa a desfrutar dos luxos ao lado do milionário. O ator que fará o milionário ainda não foi revelado.

No último capítulo, ela estará em um haras, acompanhada de César, Olavo (Ricardo Teodoro) e Carvana. Raquel a reencontra apenas uma vez, ainda na pobreza, ao convidá-la para um almoço em família, um gesto de compaixão que sela o fim da rivalidade entre mãe e filha.

Prisão de Marco Aurelio e Leila Legenda: Corrupto está fugindo da Polícia Federal após a TCA descobrir que ele desvia dinheiro. Foto: Reprodução/TV Globo. Após não conseguirem fugir do Brasil, Marco Aurélio e Leila serão presos pela Polícia Federal (PF). O corrupto quase consegue uma saída magistral no penúltimo episódio, e até "deu uma banana" para o País, mas o jatinho deu pane e o piloto disse que eles teriam de pousar. Assim que o avião pousar, o casal será preso por policiais que já estão os aguardando. Ainda não é certeza se eles ficarão de fato presos, pois uma prévia do último capítulo mostrou uma conversa entre Marco Aurélio e Leila que não parece ser atrás das grades. A expectativa para o desfecho do casal era grande, pois a cena de Marco Aurélio "dando banana" para o Brasil foi uma das mais comentadas na versão original da novela, em 1988.