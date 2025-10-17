Odete Roitman não morreu no remake de 'Vale Tudo'; veja desfecho da personagem

A pergunta que atravessou gerações — “Quem matou Odete Roitman?” — ganhou uma nova resposta nesta sexta-feira (17). No remake de "Vale Tudo", exibido pela Globo, o público descobriu que a vilã interpretada por Deborah Bloch não apenas sobreviveu, como também planejou seu retorno de forma calculada e debochada.

O capítulo final amarrou várias tramas paralelas, incluindo a tentativa frustrada de fuga de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que acabou preso após uma pane no avião usado para escapar do país. Mas o choque veio antes: o executivo havia sido apontado como o responsável pela morte de Odete.

A cena da revelação

Tudo começa quando Marco Aurélio, já em liberdade e monitorado por tornozeleira eletrônica, relembra o encontro com Odete no Copacabana Palace. A cena retoma o clássico confronto entre os dois.

Legenda: O ex-executivo da TCA termina a trama a creditando ter matado a vilã. Foto: Reprodução / TV Globo.

Odete o recebe no quarto e revela que Heleninha (Paolla Oliveira) havia tentado atirar nela, mas errou o disparo. Em seguida, volta a humilhar a filha, chamando-a de “desequilibrada”. É nesse momento que Marco Aurélio pega a arma e, friamente, dispara contra a matriarca dos Roitman — usando um pano para esconder as digitais.

A reviravolta final

Nos minutos derradeiros, quando tudo parecia resolvido, o público foi surpreendido mais uma vez: Odete está viva. A vilã surge ao lado de Freitas (Luís Lobianco), que havia se mostrado leal a ela em capítulos anteriores e a ajudou a escapar.

Após o tiro, Odete é resgatada às pressas, passa por uma cirurgia de emergência e se recupera longe dos olhos de todos. Com o apoio de Freitas, ela retoma o controle de seus negócios de fora do país.

Legenda: Odete sofre um ferimento a bala disparado por Marco Aurélio, mas sobrevive. Foto: Reprodução / TV Globo.

A cena final coroou o retorno triunfal da vilã: a bordo de um helicóptero, olhando diretamente para a câmera, ela quebra a quarta parede e declara com ironia e frieza:

“Adeus, Brasil. Odete sempre volta.” Odete Roitman

Com isso, Vale Tudo encerra sua nova versão com uma reviravolta inédita.