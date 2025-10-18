Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Zoeira
Odete em fuga do país de helicóptero.
Legenda: Odete fugiu do país de helicóptero.
Foto: Reprodução/TV Globo

O final do remake de "Vale Tudo", exibido na noite de sexta-feira (17), trouxe uma reviravolta. Odete Roitman (Débora Bloch) não apenas sobreviveu ao atentado que chocou o público, como também arquitetou uma fuga cinematográfica do Brasil.

Em meio a tudo que aconteceu, listamos os principais motivos que podem explicar a decisão da vilã forjar a própria morte e fugir do país:

1. Morte de Ana Clara

Odete disparou contra Ana Clara.
Legenda: Odete matou Ana Clara com um tiro.
Foto: Reprodução/TV Globo

O assassinato de Ana Clara é um pontos fortes da fuga de Odete Roitman. O crime, cometido em um momento de descontrole, fez ela perceber que seria difícil escapar da justiça se permanecesse no país. Fátima tinha áudio da neta de Nice confirmando que a empresária havia atirado nela.

Odete até tentou mandar matar a ex-nora, mas ela conseguiu escapar com ajuda da mãe, Ivan e Poliana. Forjar a própria morte e desaparecer parece ser uma saída para fugir da responsabilização.

2. O esquema de corrupção na TCA

Odete Roitman em discussão com Marco Aurélio na TCA após saber de roubo milionário.
Legenda: Odete Roitman discutiu com Marco Aurélio ao saber de roubo milionário.
Foto: Reprodução/TV Globo

A empresária também estava envolvida no esquema de corrupção dentro da TCA, empresa comandada ao lado de Marco Aurélio, que era o CEO da companhia. Após descobrir que ele roubou ela por 14 anos, Odete exigiu uma reparação.

No capítulo em que os dois discutem sobre o roubo de Marco Aurélio, ela exige o pagamento a ela, sem citar os demais acionistas do grupo, 

Assim, Odete poderia ser alvo de futura investigação caso fosse descoberto que ela não só sabia da fraude como também recebeu dinheiro de Marco Aurélio. Fugir do país se tornou uma saída para ela não ser desmascarada.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda

teaser image
Zoeira

Linha do tempo: as pistas que indicavam o suposto assassino de Odete Roitman

3. Falsa morte e cárcere privado de Leonardo

Ana Clara em sítio com Leonardo sentando em uma cadeira de rodas
Legenda: Ana Clara cuidou de Leonardo após a morte de Nice
Foto: Reprodução/TV Globo

A vilã forjou a morte do filho, Leonardo, e ainda deixou ele por anos em cárcere privado.

Após ser salvo pela irmã, Leo poderia também retomar parte de ações da TCA e diminuir a fortuna de Odete, visto que ele também era herdeiro do marido de Odete.

O retorno do filho mais velho poderia expor os crimes cometidos anos atrás e imputar responsabilização em Odete. Motivos que pesam na decisão de forjar a própria morte.

4. A falsidade no enterro do marido de Nice

Odete aparece em cena com Nice. Ela oferece dinheiro para ela em troca do silêncio sobre a morte em acidente
Legenda: Odete forjou enterro de Leonardo após acidente
Foto: Reprodução/TV Globo

Odete forjou documentos e participou de um enterro falso após o acidente que ela sofreu com Leonardo e Heleninha. No caso, o corpo que seria do filho era do marido de Nice.

A falsidade ideológica foi mais um motivo para ela abandonar o Brasil antes que a verdade viesse à tona.

5. O envenenamento de Mário Sérgio

Na tentativa de matar Marco Aurélio, Odete envenenou Mário Sérgio com um comprimido adulterado sem querer. Consequentemente, a morte calhou, pois o funcionário chegou a descobrir informações comprometedoras sobre a empresária.

Caso ela fosse pega pelos crimes contra TCA, a investigação sobre a morte de Mário Sérgio poderia ser reaberta facilmente. 

Como Odete Roitman sobreviveu

Após Heleninha disparar o tiro que foi na parede, Marco Aurélio entrou no quarto. Neste momento, atirou novamente, mas, desta vez, de fato, acertou em Odete.

O executivo não contou para ninguém que ele matou a vilã e deixou com que a ex-esposa cumprisse a pena pelo crime.

Só que Odete sobreviveu. Ela conseguiu entrar em contato com Freitas, que providenciou uma cirurgia clandestina e uma fuga as escondidas para a vilã. No fim, ela ainda mandou um recado: Odete Roitman sempre volta!

Quem eram os suspeitos de terem atirado em Odete?

Durante boa parte da trama, a autoria do tiro manteve o público em dúvida. Entre os principais suspeitos estiveram Marco Aurélio, Maria de Fátima, Afonso e Leila.

A revelação no último capítulo confirmou Marco Aurélio como o autor do disparo — um acerto de contas entre vilões.

Assuntos Relacionados
Odete em fuga do país de helicóptero.
Zoeira

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

João Lima Neto
Há 32 minutos
Marco Aurélio com uma arma na mão. Ele esconde digitais segurando um pano
Zoeira

Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'

Redação
Há 2 horas
Deborah Bloch em cena de Vale Tudo.
Zoeira

Linha do tempo: as pistas que indicavam o suposto assassino de Odete Roitman

Marco Aurélio tenta matar Odete, mas vilã sobrevive com ajuda de Freitas

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman dentro de helicóptero.
Zoeira

Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'

A vilã mais odiada do Brasil passou a ser amada pelos internautas

Bergson Araujo Costa
17 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena como Odete Roitman na novela remake de Vale Tudo.
Zoeira

Odete Roitman não morreu no remake de 'Vale Tudo'; veja desfecho da personagem

‘Vale Tudo’ tem reviravolta chocante no último capítulo

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
foto da personagem Odete Roitman (Débora Bloch), na novela Vale Tudo.
Zoeira

Quem matou Odete Roitman? Tudo o que você precisa saber sobre o final de 'Vale Tudo'

Além de responder a famosa pergunta, a trama deve revelar os segredos que cercam os personagens da trama

Redação
17 de Outubro de 2025
Guilherme Magon falou sobre ter interpretado Leonardo no Mais Você.
Zoeira

Guilherme Magon revela bastidores sigilosos de 'Vale Tudo'

Ator comenta sobre o segredo em torno de Leonardo Roitman

Redação
17 de Outubro de 2025
Morte de Odete Roitman, personagem de Deborah Bloch, em Vale Tudo
Zoeira

As hipóteses de fãs mais criativas e inusitadas para a morte de Odete Roitman

Desfecho de "Vale Tudo" movimenta redes sociais e promete marcar, mais uma vez, audiência brasileira

Mylena Gadelha
17 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos, sendo uma de Patrícia Poeta com um buquê de flores no seu programa, e na outra ela ao lado do filho, Felipe.
Zoeira

O que houve com o filho de Patrícia Poeta? Apresentadora chora durante o ‘Encontro’

Felipe Poeta, de 23 anos, está internado há dois meses

Redação
17 de Outubro de 2025
Luana Piovani em selfie e Neymar durante jogo do Santos
Zoeira

Luana Piovani é condenada em processo por injúria contra Neymar

Atriz se pronunciou sobre o assunto e apontou que "tudo está sob controle"

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra personagem Odete Roitman usando roupa preta e com expressão de susto em remake de Vale Tudo.
Zoeira

'Vale Tudo': enquete indica quem matou Odete Roitman

Parcial revela que queridinha do público pode ser a assassina

Redação
17 de Outubro de 2025
Isabel Veloso compartilhou a notícia da internação nas redes sociais.
Zoeira

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea em Curitiba

A influenciadora fará o procedimento no dia 24 de outubro

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem da atriz francesa Brigitte Bardot que está internada aos 91 anos
Zoeira

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave

Atriz passou por uma cirurgia de emergência nessa quinta-feira (16)

Geovana Almeida*
17 de Outubro de 2025
Cauã Reymond terá poucos dias de férias após o fim do remake de
Zoeira

Cauã Reymond se despede de 'Vale Tudo': 'Desafio delicioso'

Ator encerra a novela da Globo elogiando a parceria com Débora Bloch e já se prepara para um próximo projeto no Globoplay

Redação
17 de Outubro de 2025
Em menos de um ano, a Tiz Cake viralizou, ganhou ponto físico e conquistou pelo sabor único do bolo de chocolate com canela e brigadeiro
Zoeira

Cearenses viralizam com bolo de chocolate e chegam a vender 250 unidades em uma semana

Criada pelas gêmeas Beatriz e Bruna Menezes, "cake shop" nasceu de uma receita de família e conquistou o público com um único bolo: chocolate com canela e brigadeiro

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra personagem Odete Roitman surgindo em porta de hotel ao abri-la na novela Vale Tudo.
Zoeira

Quantos anos de prisão Odete Roitman pegaria por crimes? Entenda

Relembre delitos e saiba quanto tempo ela poderia ficar presa

Redação
17 de Outubro de 2025
Fotos dos casamentos de Ivan e Raquel e Cecília e Laís, em Vale Tudo. Todos estão com trajes de casamento e nas fotos há buquês de flores.
Zoeira

Casamentos emocionam final de 'Vale Tudo'; veja fotos

Raquel e Ivan e Cecília e Laís selam a união no último capítulo

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto montagem de Marco Aurélio e Leila em cena tentando fugir do Brasil de jatinho. Marco Aurélio dá um banana na foto, e Leila parece preocupada.
Zoeira

Marco Aurélio e Leila serão presos em 'Vale Tudo'? Veja o que se sabe

Casal tentou fugir do Brasil, mas o jatinho deu pane e eles tiveram de pousar

Redação
17 de Outubro de 2025
Julio Cocielo e Tata Estaniecki, que acbaram de se separar juntos dos filho bia e caio
Zoeira

Cocielo anuncia término com Tata Estaniecki: 'Não tocaremos mais nesse assunto'

O influenciador comunicou a separação após oito anos de relacionamento

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra participante de A Fazenda, Fernando Sampaio, usando blusa preta e com expressão de surpresa.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado

Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (16)

Redação
17 de Outubro de 2025