Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

O final do remake de "Vale Tudo", exibido na noite de sexta-feira (17), trouxe uma reviravolta. Odete Roitman (Débora Bloch) não apenas sobreviveu ao atentado que chocou o público, como também arquitetou uma fuga cinematográfica do Brasil.

Em meio a tudo que aconteceu, listamos os principais motivos que podem explicar a decisão da vilã forjar a própria morte e fugir do país:

1. Morte de Ana Clara

Legenda: Odete matou Ana Clara com um tiro. Foto: Reprodução/TV Globo

O assassinato de Ana Clara é um pontos fortes da fuga de Odete Roitman. O crime, cometido em um momento de descontrole, fez ela perceber que seria difícil escapar da justiça se permanecesse no país. Fátima tinha áudio da neta de Nice confirmando que a empresária havia atirado nela.

Odete até tentou mandar matar a ex-nora, mas ela conseguiu escapar com ajuda da mãe, Ivan e Poliana. Forjar a própria morte e desaparecer parece ser uma saída para fugir da responsabilização.

2. O esquema de corrupção na TCA

Legenda: Odete Roitman discutiu com Marco Aurélio ao saber de roubo milionário. Foto: Reprodução/TV Globo

A empresária também estava envolvida no esquema de corrupção dentro da TCA, empresa comandada ao lado de Marco Aurélio, que era o CEO da companhia. Após descobrir que ele roubou ela por 14 anos, Odete exigiu uma reparação.

No capítulo em que os dois discutem sobre o roubo de Marco Aurélio, ela exige o pagamento a ela, sem citar os demais acionistas do grupo,



Assim, Odete poderia ser alvo de futura investigação caso fosse descoberto que ela não só sabia da fraude como também recebeu dinheiro de Marco Aurélio. Fugir do país se tornou uma saída para ela não ser desmascarada.

3. Falsa morte e cárcere privado de Leonardo

Legenda: Ana Clara cuidou de Leonardo após a morte de Nice Foto: Reprodução/TV Globo

A vilã forjou a morte do filho, Leonardo, e ainda deixou ele por anos em cárcere privado.

Após ser salvo pela irmã, Leo poderia também retomar parte de ações da TCA e diminuir a fortuna de Odete, visto que ele também era herdeiro do marido de Odete.

O retorno do filho mais velho poderia expor os crimes cometidos anos atrás e imputar responsabilização em Odete. Motivos que pesam na decisão de forjar a própria morte.

4. A falsidade no enterro do marido de Nice

Legenda: Odete forjou enterro de Leonardo após acidente Foto: Reprodução/TV Globo

Odete forjou documentos e participou de um enterro falso após o acidente que ela sofreu com Leonardo e Heleninha. No caso, o corpo que seria do filho era do marido de Nice.

A falsidade ideológica foi mais um motivo para ela abandonar o Brasil antes que a verdade viesse à tona.

5. O envenenamento de Mário Sérgio

Na tentativa de matar Marco Aurélio, Odete envenenou Mário Sérgio com um comprimido adulterado sem querer. Consequentemente, a morte calhou, pois o funcionário chegou a descobrir informações comprometedoras sobre a empresária.

Caso ela fosse pega pelos crimes contra TCA, a investigação sobre a morte de Mário Sérgio poderia ser reaberta facilmente.

Como Odete Roitman sobreviveu

Após Heleninha disparar o tiro que foi na parede, Marco Aurélio entrou no quarto. Neste momento, atirou novamente, mas, desta vez, de fato, acertou em Odete.

O executivo não contou para ninguém que ele matou a vilã e deixou com que a ex-esposa cumprisse a pena pelo crime.

Só que Odete sobreviveu. Ela conseguiu entrar em contato com Freitas, que providenciou uma cirurgia clandestina e uma fuga as escondidas para a vilã. No fim, ela ainda mandou um recado: Odete Roitman sempre volta!

Quem eram os suspeitos de terem atirado em Odete?

Durante boa parte da trama, a autoria do tiro manteve o público em dúvida. Entre os principais suspeitos estiveram Marco Aurélio, Maria de Fátima, Afonso e Leila.

A revelação no último capítulo confirmou Marco Aurélio como o autor do disparo — um acerto de contas entre vilões.