Enquete BBB 26: parcial atualizada indica sister eliminada com quase 80% de rejeição

Solange Couto deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. A atriz aparece com 79,1% dos votos da preferência dos leitores.

Em segundo lugar, aparece Marciele, com 11,23% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,5% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (29) e recebeu mais de 7 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (31).

Veja também Zoeira Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação de 'A Paixão de Cristo' Zoeira Finalistas do BBB 26 ganharão apartamento, anuncia Tadeu Schmidt

Veja como foi a formação do paredão

O 12º paredão do BBB 26 começou a ser formado no domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.

À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.