Enquete BBB 26: parcial atualizada indica sister eliminada com quase 80% de rejeição
Solange Couto, Marciele, e Jordana disputam a preferência do público.
Solange Couto deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. A atriz aparece com 79,1% dos votos da preferência dos leitores.
Em segundo lugar, aparece Marciele, com 11,23% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,5% das intenções na simulação.
A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (29) e recebeu mais de 7 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (31).
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Veja como foi a formação do paredão
O 12º paredão do BBB 26 começou a ser formado no domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.
À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.
A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.