Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Solange? Vote em quem deve sair no paredão
Jordana, Marciele e Solange Couto estão no 12º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público deixará a casa na próxima terça-feira (31).
A votação foi aberta na noite deste domingo (29), logo após a formação que faz parte do "modo turbo" da temporada.
Veja como foi a formação do paredão neste domingo (29)
O 12º paredão do BBB 26 começou a ser formado no domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.
À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.
A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido o participante mais votado da casa.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Indicação do líder
A líder Ana Paula Renault indicou Solange Couto.
Votação da casa
Chaiany: Jordana
Gabriela: Juliano
Jordana: Leandro
Juliano: Jordana
Leandro: Gabriela
Marciele: Leandro
Milena: Jordana
Samira: Juliano
Solange: Gabriela.