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Dividido pela líder Ana Paula, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:06, em 30 de Março de 2026)
Zoeira
Ana Paula fazendo pose.
Legenda: Ao entregar as pulseiras, Ana Paula explicou sua decisão a Juliano Floss.
Foto: Manuella Mello / Globo / Divulgação

Neste domingo (29), Ana Paula Renault celebrou sua segunda liderança seguida no BBB 26 definindo a nova divisão da casa.

Com apenas três pulseiras disponíveis para o VIP, a jornalista escolheu Milena e Samira para acompanhá-la, deixando o restante dos participantes na Xepa.

Veja como ficou a divisão da Semana:

  • VIP: Ana Paula Renault, Milena e Samira.
  • Xepa: Jordana, Marciele, Leandro, Solange Couto, Gabriela, Chaiany e Juliano Floss.

Ao entregar as pulseiras, Ana Paula explicou sua decisão a Juliano Floss, priorizando Samira por uma retribuição anterior.

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"Você me tirou do Paredão e me deu um perfume. Não vou grilar por causa disso", afirmou Juliano.

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