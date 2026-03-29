Dividido pela líder Ana Paula, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Neste domingo (29), Ana Paula Renault celebrou sua segunda liderança seguida no BBB 26 definindo a nova divisão da casa.

Com apenas três pulseiras disponíveis para o VIP, a jornalista escolheu Milena e Samira para acompanhá-la, deixando o restante dos participantes na Xepa.

Veja como ficou a divisão da Semana:

VIP: Ana Paula Renault, Milena e Samira.

Ana Paula Renault, Milena e Samira. Xepa: Jordana, Marciele, Leandro, Solange Couto, Gabriela, Chaiany e Juliano Floss.

Ao entregar as pulseiras, Ana Paula explicou sua decisão a Juliano Floss, priorizando Samira por uma retribuição anterior.

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Apesar de ficar na Xepa, o dançarino reagiu com tranquilidade, reforçando a parceria entre os dois.