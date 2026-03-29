'Espraguejar'? Entenda significado de termo usado por Solange em briga com Ana Paula no BBB 26

A atriz Solange Couto e a jornalista Ana Paula Renault voltaram a se desentender, na tarde deste domingo (26), durante uma discussão na cozinha. No bate-boca, Couto afirmou que a mineira teria sido “espraguejada” pela própria mãe, o que intensificou o conflito entre as duas.

A expressão usada durante a briga chamou a atenção dos internautas, que buscavam entender o seu significado. A forma como a sister falou, no entanto, não está correta. O verbo adequado é “praguejar”.

Segundo o dicionário Michaelis, o termo possui como significados dizer pragas, proferir imprecações, falar mal, difamar ou amaldiçoar, além de também poder significar infestação por pragas ou plantas daninhas.

Ao citar a mãe de Ana Paula Renault, a discussão mudou de rumo. Havia começado quando a mineira perguntou à atriz se ela estava bem. Solange respondeu afirmando que sim e disse esperar que a “luz” que havia passado à colega pudesse ajudá-la.

“Comigo está, espero que com você. Porque a luz que eu passei para eu ver se consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando. O dourado do ouro, o ouro do sol”, declarou a atriz.

O BATE BOCA CONTINUA! 💥💥💥



Solange Couto: "Não conheci sua mãe, não conheço você."



Ana Paula: "Era uma ótima pessoa, diferente de outras."



Solange Couto: "Devia ser melhor que você. Ela lamentou a gestação e te espraguejou."#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/kRyf6fwBDv — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

A fala de Solange foi uma referência ao castigo do monstro imposto anteriormente à dupla Ana Paula e Milena, considerado um dos mais difíceis da temporada. A punição consistia em permanecer em pé por 24 horas pressionando um botão que mantinha dois holofotes acesos, com revezamento a cada 20 minutos.

Após a declaração, Ana Paula reagiu e questionou a colega. “Você acha mesmo que eu vivo nas sombras?”, perguntou. Em seguida, ela rebateu: “E você? Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Sol?”, disse a mineira durante a discussão.

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Solange respondeu que se considerava uma boa pessoa, mas não excelente. A conversa ficou mais tensa quando Ana Paula insinuou que a atriz seria mentirosa. “Se você diz que eu sou mentirosa, é melhor ser considerada mentirosa do que ‘espraguejada’ pela mãe. Você sabe que minha mãe nunca me ‘espraguejou’”, afirmou Solange.

Ana Paula, então, relembrou uma conversa sobre a própria mãe. “Olha, como você é uma pessoa do bem... Como é que eu vou dizer? A minha mãe virou e falou: ‘Se eu tivesse um filho, ele seria difícil igual eu sou’”, contou. Solange respondeu em seguida: “Vou dizer para você que, se você fosse mãe, teria filhos para pagar o que você fez com ela”.

Mãe de Ana Paula

Maria da Conceição Machado Renault morreu em um acidente de carro quando a mineira tinha 16 anos.

Ana Paula relembrou o episódio após assistir ao documentário “Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú”, que retrata a trajetória da banda Mamonas Assassinas. Em conversa, ela contou detalhes do acidente ocorrido em 11 de outubro de 1994, na Serra da Moeda, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

“Foi véspera do Dia das Crianças. Ela foi na frente para um sítio que a gente tem em Moeda. Ela foi dirigindo sozinha, ela sempre ia, ela construiu a casa sozinha, e aí, não voltou mais”, relatou Ana Paula, emocionada ao recordar a morte da mãe.