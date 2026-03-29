Após suspensão, Castigo do Monstro é retomado e encerrado neste domingo (29)

Suspenso nesse sábado (28) após reclamações, o Castigo do Monstro do Big Brother Brasil (BBB) 26 voltou a ser cumprido pela líder da semana, Ana Paula, e por Milena na manhã deste domingo (29) e encerrado no começo da tarde.

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As duas foram comunicadas pela produção sobre a retomada e, horas depois, sobre o fim do desafio. Milena comemorou ao ouvir o aviso: "Sério? Graças a Deus!"

No castigo, elas precisavam se revezar segurando um botão, de pé, para manter luzes do jardim da casa sempre acesas. A tarefa foi uma indicação de Solange Couto, vencedora da Prova do Anjo e gerou muitas reclamações. Ana Paula chegou a se recusar a participar do Closet do Líder alegando muitas dores nas costas pelo tempo em pé.

Ana Paula x Solange

Após encerrar o desafio, Ana Paula passou por Solange e a alfinetou: "Você viu, ser humano iluminado, a chance que cê me deu de eu ser iluminada acabou. Agora ganha outro anjo pra me colocar de novo". E a atriz, anjo da semana, respondeu: "Deus deve ter achado que você não merecia tanto. Ele não acha a mesma coisa que eu".

E a treta seguiu com Solange voltando a falar sobre o fato de Ana Paula não ter filhos: "A pessoa infeliz, que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar, de cheirar uma criança". A jornalista rebateu: "O que isso tem a ver? Não precisa de maternidade pra ser uma pessoa boa não."

Ana Paula disse que estava na conversa pra dar "corda" pra Solange "se enforcar". E a atriz seguiu dizendo que Ana Paula é "chata pra caramba".