Enquete BBB 26: brother pode ser o eliminado no 11º paredão com quase 60% dos votos
Escolhido pelo público vai deixar a casa neste domingo (29).
Leandro Boneco deve ser eliminado do BBB 26 neste domingo (29), conforme a enquete do Diário do Nordeste. O resultado final mostra o brother com 56,8% dos votos, mais de 13,5 mil votos.
O produtor cultural e arte-educador está no 11º paredão, com o veterano Alberto Cowboy, que aparece em segundo lugar na enquete, com 43,4% dos votos para deixar o reality.
Jordana, que faz parte do grupo Pipoca, completa o trio que está na berlinda. Na enquete, ela recebeu a menor parcela dos votos: 8,7%.
A votação do Diário do Nordeste apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta tarde, a partir das 14h55, pelo apresentador Tadeu Schmidt.
RELEMBRE COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
O Paredão desta semana começou a ser formado com a indicação da líder Ana Paula, que colocou Alberto Cowboy na berlinda.
A casa escolheu Jordana. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados, e Ana Paula escolheu Leandro no desempate.
Os participantes votaram da seguinte forma:
- Chaiany: Jordana
- Cowboy: Leandro
- Gabriela: Leandro
- Jordana: Juliano
- Juliano: Jordana
- Leandro: Jordana
- Marciele: Juliano
- Milena: Jordana
- Samira: Jordana
- Solange: Milena