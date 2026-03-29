Ana Paula revela voto de Solange a Boneco no BBB 26: 'Poderia ter te tirado'

Ana Paula Renault procurou Leandro Boneco, na madrugada deste domingo (29), durante a festa, para comentar a formação do Paredão no BBB 26.

Durante a conversa, ela revelou o voto de Solange Couto e afirmou que o brother poderia não estar na berlinda. A sister explicou que não indicou Leandro diretamente, apenas desempatou a votação, já que ele e Juliano Floss receberam o mesmo número de votos da casa.

"Eu sei que você falou meio que brincando, mas você sabe que eu não te coloquei no Paredão, eu desempatei. Não te coloquei porque eu desempatei. Mas você sabe em quem a Couto votou?", disse.

Veja também Zoeira Que horas começa o BBB 26 neste domingo (29/03)? Zoeira Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother eliminado com mais de 56% dos votos Zoeira Pedro Espíndola, ex-BBB 26, se envolve em confusão em barbearia; equipe fala em 'surto'

Sem saber da informação, Leandro foi surpreendido pela revelação. "Ela poderia ter te tirado do Paredão", afirmou Ana Paula. Ao ser questionado, ela continuou: "Vocês não conversam de votos?".

A sister ainda detalhou que o voto de Leandro em Jordana fazia parte de uma estratégia para evitar que ambos fossem para a berlinda. "Você votou na Jordana, inclusive para vocês não irem", pontuou.

Assista à conversa na festa do BBB 26

Leandro, por sua vez, avaliou que o voto de Solange talvez não tivesse impacto direto no resultado final, mas reconheceu que poderia ter mudado o cenário. "Ela fez a escolha do jogo dela. Eu sei que isso não me botou no Paredão, mas poderia me colocar", disse.

Ao final, o brother também ponderou que a aliada pode não ter tido todas as informações no momento da votação. "Se ela soubesse que estava entre eu e o Juliano, talvez o pensamento dela mudasse. Até porque eu a protegi de ir ao Paredão. Talvez, o pensamento dela mudasse. Eu imagino que ela não soube disso", completou.

Boneco está no 11º Paredão do BBB 26 e disputa permanência no reality com Jordana e Alberto Cowboy.