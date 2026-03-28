Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother eliminado com mais de 56% dos votos

Leandro Boneco pode ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, no primeiro paredão do "modo turbo" do reality. O brother aparece com 56,9% dos votos na parcial da enquete do Diário do Nordeste.

Em segundo lugar, aparece o veterano Alberto Cowboy, com 34% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,1% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite de sexta-feira (27) e já recebeu mais de 17 mil votos.

Legenda: Enquete computou mais de 17 mil votos até a noite de sábado (28). Foto: Intera/Diário do Nordeste.

VOTE NA ENQUETE

inter@

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O Paredão foi formado nesta sexta-feira (27). A líder Ana Paula indicou Alberto Cowboy à berlinda.

Veja também Zoeira Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11º Paredão do BBB 26; veja como foi a formação Zoeira Milena faz 'suco' com caldo de frango e restos de ovo para adversários do BBB 26 Zoeira Castigo do Monstro com Ana Paula e Milena é suspenso no BBB 26

Já Jordana foi a pessoa mais votada pela casa. A segunda pessoa mais votada também deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados, e Ana Paula decidiu salvar Juliano.

O resultado do Paredão será anunciado neste domingo (29), no programa ao vivo exibido durante a tarde, às 14h55. Horas depois, após o Fantástico, os brothers competem em uma nova Prova do Líder.