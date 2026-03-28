Castigo do Monstro com Ana Paula e Milena é suspenso no BBB 26

O clima de tensão no Big Brother Brasil (BBB) 26 deu lugar a uma surpresa para os confinados. Na manhã deste sábado (28), a dinâmica de vigília que vinha sendo cumprida por Ana Paula Renault e Milena como Castigo do Monstro da vez foi interrompida por tempo indeterminado por ordem da produção.

O aviso pegou as duas de surpresa. Enquanto Milena operava o botão de controle na área externa da casa, a voz do programa anunciou: "Atenção, Ana Paula e Milena. O Monstro está temporariamente suspenso".

Com o sinal verde para o descanso, a integrante do grupo Pipoca abandonou o posto imediatamente.

O peso do castigo

A tarefa, que consistia em um revezamento ininterrupto para garantir que os refletores do jardim não apagassem, foi uma indicação de Solange Couto, vencedora da Prova do Anjo.

Além do esforço físico, a punição teve um custo alto para a dupla: ambas foram rebaixadas diretamente para a Xepa e sofreram uma perda de 300 estalecas cada.

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Após alegar dores e recusar ação, Ana Paula realiza o 'Closet'

Legenda: Após descansar, Ana Paula aceita fazer ação do closet do líder e escolher looks selecionados por um patrocinador. Foto: Reprodução/Globoplay

Mesmo após ter se negado firmemente a participar da ação Closet do Líder, Ana Paula Renault acabou voltando atrás e realizando a dinâmica por volta das 16h deste sábado. Mais cedo, a jornalista havia relatado fortes dores na coluna, mencionando inclusive uma cirurgia prévia na região, e afirmou que "não ia adiantar nada" o atendimento médico oferecido pela produção pois estava "tudo inflamado".

Exausta por ter passado a madrugada sem dormir e de pé devido ao Castigo do Monstro, ela chegou a declarar que não experimentaria roupas naquele estado de sujeira e sofrimento, mas a resistência inicial deu lugar à participação na atividade patrocinada poucas horas depois.

Polêmica e "VT"

A pausa na atividade acontece em meio a um turbilhão de críticas dentro da casa. Antes da suspensão, os emparedados Alberto Cowboy e Jordana detonaram a postura de Ana Paula na execução da prova, acusando a veterana de tentar fazer um "VT de vítima" para conquistar o público.

A produção ainda não informou quando as luzes do jardim precisarão ser monitoradas novamente pelas participantes.