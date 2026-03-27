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BBB 26: Líder Ana Paula Renault revela quem será indicado ao paredão

Formação da berlinda ocorre na noite desta sexta-feira (27).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participante Ana Paula Renault, do BBB 26, no quarto do líder do BBB 26.
Legenda: Ana Paula chamou Juliano, Milena e Samira para o VIP dela.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Após diversos embates com Cowboy, Ana Paula revelou que indicará o brother ao paredão desta sexta-feira (27). A participante venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 na noite de quinta-feira (26), precisando conter a emoção com a virada de sorte. 
 
Durante a madrugada, ela aproveitou os privilégios da liderança no Quarto do Líder. Em uma conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, disse que sua prioridade pra indicar era Alberto Cowboy

No entanto, se ele conseguir a imunidade, Ana Paula disse que pode escolher Jordana ou Chaiany.

Citando Chaiany, Milena disse que não acha que ela seria eliminada nesta fase do jogo. "Eu não tenho dessa. Para mim, é arriscar, tudo ou nada", afirmou Ana Paula.

Emoção ao ver pai

No Quarto do Líder, Ana Paula ainda pôde ver uma foto de seu pai, e não conseguiu segurar as lágrimas. "Não dou conta, gente, bonitinho demais", disse, antes de ser apoiada pelos outros integrantes do grupo Eternos.

"Que foto mais linda. Ele deve ter comemorado para caramba", declarou Juliano. 

A jornalista ainda viu as fotos da família nos porta-retratos do cômodo. Além do pai, havia registros com os irmãos. 

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"Pelo menos o Humberto (Alberto Cowboy) está ali, dormindo", refletiu. Os aliados logo perceberam que era ela. "Eu sabia que era você", disse Milena. 

A Jordana tomou um susto ao escutar o som da música, enquanto Juliano ficou dançando na sala. 

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