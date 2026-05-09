João Gomes e Vanessa da Mata se apresentam no 'Altas Horas' deste sábado (9)

A cultura nordestina será o tema principal do 'Altas Horas' deste sábado (9), na TV Globo. Como atração principal, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho estarão juntos apresentando as músicas inéditas do segundo volume do projeto “Dominguinho“.

O programa ainda mostrará a parceria entre João Gomes e Vanessa da Mata, em que os dois vão compartilhar com o público o início da amizade deles.

A noite ainda contará com participações especiais da Banda de Pífanos de Caruaru, símbolo da tradição musical nordestina, do jovem Ruan Vitor Vaqueirinho, além de Tato, Xanddy e da própria Vanessa.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (9)?

O Altas Horas começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Três Graças”.