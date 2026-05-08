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CAPTEI: Boom automotivo leva Senac Ceará a investir em formação de vendedores

Luiz Fernando Bittencourt e Ana Furtado destacam qualificação como peça-chave para sustentar crescimento das concessionárias

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 12:25)
Jeritza Gurgel
Legenda: Grécio Bizarria, Lewton Monteiro, Luiz Fernando Bittencourt e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

O mercado automotivo cearense vive seu momento “engine chic”. Em meio ao crescimento acelerado das vendas de veículos no estado, o Senac Ceará reuniu empresários, executivos e representantes do setor, na noite de quarta-feira, 06, no Senac Aldeota, para o lançamento do Curso de Formação de Novos Vendedores do Setor Automotivo — projeto com perfume de expansão e visão premium de futuro.

Legenda: Cleírton Pessoa, Ana Furtado, Lewton Monteiro e Lívia Uchoa
Foto: LC Moreira

A iniciativa, realizada em parceria com Fenabrave Ceará, Sincodiv Ceará, Sindivel e Sindcon, chega em sintonia com os números em alta do segmento. À frente do movimento, a executiva Ana Furtado destacou a necessidade de formar profissionais preparados para acompanhar o novo ciclo de crescimento das concessionárias e revendas.

Legenda: Grécio Bizarria, Lewton Monteiro e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Miriana Boscardin
Foto: LC Moreira

Já o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt, reforçou o protagonismo do Senac Ceará na conexão entre educação e mercado, apostando em qualificação estratégica, atendimento de excelência e vendas digitais — o verdadeiro “must have” da nova economia automotiva.

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt
Foto: LC Moreira

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Lívia Uchoa e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lewton Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Pinheiro, Grécio Bizarria e Ana Furtado
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Furtado e Débora Sombra
Foto: LC Moreira

Legenda: Leandra Ferreira Gomes, Lívia Bizarria e Thais Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Holanda e Grécio Bizarria
Foto: LC Moreira

Legenda: Lewton Monteiro, Luiz Fernando Bittencourt e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Lewton Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Bizarria, Ana Ina, Grécio e Tayana Bizarria, Leandra Ferreira Gomes e Thais Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Bizarria, Thais Rodrigues e Leandra Ferreira Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Lewton Monteiro, Miriana Boscardin, Eliane e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Everton e Eliane Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Saldanha, Adenaldo Câmara e Grécio Bizarria
Foto: LC Moreira

Legenda: Lewton Monteiro e Alexandre Goiana
Foto: LC Moreira

Legenda: Tayana, Grécio e Lívia Bizarria
Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Fernandes e Roberto Saldanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Leandra Ferreira Gomes, Tayana Bizarria, Thais Rodrigues, Lívia Bizarria e Ana Ina
Foto: LC Moreira

Legenda: Lewton Monteiro e Wellington Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Leniebson Rocha, Lewton Monteiro, Henrique Lambiase e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Filomena Braga e Fátima Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Lewton Monteiro, Cleírton Pessoa, Lívia Uchoa e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Grécio Bizarria e Lewton Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Monteiro, Eliane Fernandes, Ana Furtado e Miriana Boscardin
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Holanda, Alexandre Goiana, Tereza Carneiro, Grécio Bizarria, Lewton Monteiro e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Juraní Parente e Everton Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Soares, Hélia Martins, Beth Lima e Érika Vanessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Juraní Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Setor Automotivo
Foto: LC Moreira

Legenda: Setor Automotivo
Foto: LC Moreira

 