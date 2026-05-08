CAPTEI: Boom automotivo leva Senac Ceará a investir em formação de vendedores

O mercado automotivo cearense vive seu momento “engine chic”. Em meio ao crescimento acelerado das vendas de veículos no estado, o Senac Ceará reuniu empresários, executivos e representantes do setor, na noite de quarta-feira, 06, no Senac Aldeota, para o lançamento do Curso de Formação de Novos Vendedores do Setor Automotivo — projeto com perfume de expansão e visão premium de futuro.
A iniciativa, realizada em parceria com Fenabrave Ceará, Sincodiv Ceará, Sindivel e Sindcon, chega em sintonia com os números em alta do segmento. À frente do movimento, a executiva Ana Furtado destacou a necessidade de formar profissionais preparados para acompanhar o novo ciclo de crescimento das concessionárias e revendas.
Já o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt, reforçou o protagonismo do Senac Ceará na conexão entre educação e mercado, apostando em qualificação estratégica, atendimento de excelência e vendas digitais — o verdadeiro “must have” da nova economia automotiva.
Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira: