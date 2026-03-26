Ana Paula vence a 11ª prova do líder do BBB 26
Dinâmica teve diversas fases, envolvendo memorização e sorte.
Ana Paula é a 11ª líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, sendo sua primeira vitória no programa. A prova foi realizada nesta quinta-feira (26), com uma disputa que envolveu sorte.
De acordo com as regras da competição, apenas três brothers foram classificados para a etapa final, que foi durante o programa ao vivo. Os três melhores tempos foram de Cowboy, Boneco e Ana Paula.
Os três precisaram somar pontos, ao escolher campos numerados no painel de led. No fim, Ana Paula levou a melhor sobre os adversários.
PRIMEIRA ETAPA
Participantes precisaram montar um jogo de tabuleiro, em uma dinâmica que envolveu lógica e agilidade, no menor tempo possível. Cowboy completou o desafio em 28 segundos, seguido por Boneco, que fez em 38 segundos. Já Ana Paula completou a dinâmica em 57 segundos.
A primeira fase contou com um tabuleiro com diversas peças. Os participantes podiam movimentar os quadrados para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O objetivo era deixar as quatro peças com a letra "B", em cima.
"Vai estar tudo embaralhado, e um pano cobrindo [o tabuleiro]", explicou Tadeu. "Você vai apertar o botão para disparar o cronômetro. Apertou, corre para o tabuleiro. Tira o pano e movimenta as peças, até colocar as quatro letras B lá em cima, onde estão as setinhas".
Veja a ordem das participações
- Juliano: 4 minutos e 9 segundos;
- Ana Paula: 57 segundos;
- Milena: 3 minutos e 30 segundos;
- Gabi: 2 minutos e 8 segundos;
- Samira: 1 minuto e 18 segundos;
- Chaiany: 2 minutos e 52 segundos;
- Solange: 1 minuto e 18 segundos;
- Boneco: 38 segundos;
- Jordana: 1 minuto e 8 segundos;
- Marciele: Desclassificada;
- Cowboy: 28 segundos.