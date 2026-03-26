BBB 26: Acompanhe a última parte da Prova do Líder desta quinta (26)

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputaram, na noite desta quinta-feira (26), a última etapa da Prova do Líder. De acordo com as regras da competição, apenas três brothers foram classificados para a etapa final, que foi durante o programa ao vivo, às 22h25, na TV Globo, após a novela "Três Graças".

Os três melhores tempos foram de Cowboy, Boneco e Ana Paula.

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ENTENDA ÚLTIMA ETAPA

Na primeira parte da Prova, os três precisam somar pontos, ao escolher campos numerados no painel de led. Depois vem o momento decisivo: hora de multiplicar os pontos.