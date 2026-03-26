BBB 26: Acompanhe a primeira parte da Prova do Líder desta quinta (26)
A etapa final será disputada ao vivo.
Os participantes do Big Brother Brasil 26 começaram, na tarde desta quinta-feira (26), a disputar a primeira etapa da Prova do Líder. De acordo com as regras da competição, apenas três brothers serão classificados para a etapa final, que será durante o programa ao vivo, às 22h25, na TV Globo, após a novela "Três Graças".
A disputa é transmitida exclusivamente pelo Globoplay.
Veja a ordem das participações
Os três melhores tempos vão ser classificados para a segunda parte da Prova do Líder.
[Em atualização]
- Juliano: 4 minutos e 9 segundos
- Ana Paula: 57 segundos
- Milena: 3 minutos e 30 segundos
- Gabi: 2 minutos e 8 segundos
- Samira: 1 minuto e 18 segundos
- Chaiany: 2 minutos e 52 segundos
- Solange: 1 minuto e 18 segundos
- Boneco: 38 segundos
- Jordana: 1 minuto e 8 segundos
Entenda a prova
A primeira fase conta com um tabuleiro com diversas peças. É possível movimentar os quadrados para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O objetivo é deixar as quatro peças com a letra B, em cima.
"Vai estar tudo embaralhado, e um pano cobrindo [o tabuleiro]", explicou Tadeu. "Você vai apertar o botão para disparar o cronômetro. Apertou, corre para o tabuleiro. Tira o pano e movimenta as peças, até colocar as quatro letras B lá em cima, onde estão as setinhas".