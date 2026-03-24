BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Jonas

Jonas Sulzbach foi eliminado no décimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, considerando o Paredão Falso, com 53,48% da média de votos. O empresário deixou o reality show na noite desta terça-feira (24), após enfrentar Juliano Floss e Gabriela na berlinda da semana. Juliano Fllos teve 43,48% dos votos e Gabriela, 3,03%.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista falou sobre como uma mesma coisa pode ter diferentes interpretações.

"Hoje eu queria trazer uma história muito antiga, surgida no sul da Ásia há mais de dois mil e que se popularizou entre outros povos, outras culturas, ganhou várias versões e o poeta Rumi escreveu como 'O Elefante no Escuro'.", iniciou o apresentador.

Tadeu explicou que cada pessoa que entrou na sala, e tocou o elefante, sentiu objetos diferentes, e seguiu: "É impossível ver o elefante completo, mesmo que você assista cada segundo de cada imagem, você vai estar sempre vendo o seu ângulo do todo, essa é a sua verdade. Ao fim e ao cabo, a verdade que prevalece no BBB é a que o público coloca no voto.”

"Mas o BBB e a vida não são assim? Mesmo entregando o seu tudo, não tem garantia de nada. Quem sai hoje é um dos maiores protagonistas do BBB 26. Quem sai hoje é você, Jonas", encerrou Tadeu.

Veja também Zoeira Jonas é o nono eliminado do BBB 26 Zoeira BBB 26 entra em modo turbo e terá duas eliminações nesta semana Zoeira Veja trajetória de Jonas, participante eliminado no 10º paredão do BBB 26

VEJA DISCURSO COMPLETO

Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26?

O 10º Paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano. Eles fizeram um sorteio e cada um escolheu uma caixa. Quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Boneco foi selecionado para a berlinda.

Na segunda etapa, porém, durante o "Triângulo de Risco", o produtor cultural se salvou e trocou de lugar com Jordana.

Nesse domingo, o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe. Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.