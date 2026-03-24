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Veja trajetória de Jonas, participante eliminado no 10º paredão do BBB 26

Brother entrou no grupo dos Camarotes, e saiu com 53,48% dos votos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:27)
Zoeira
Foto de Jonas Sulzbach ex-BBB 26.
Legenda: Sulzbach nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e foi eliminado no último paredão da 12ª edição.
Foto: Divulgação/Globo.

Jonas Sulzbach, de 39 anos, foi o nono eliminado do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira (24). O empresário, terceiro colocado do Big Brother Brasil 12, se destaca nas redes sociais com publicações de estilo de vida fitness. 

O participante recebeu 53,48% na média dos votos do público, enquanto Juliano Fllos teve 43,48% dos votos e Gabriela, 3,03%.

O brother protagonizou momentos importantes dentro do programa. Entre os mais marcantes estão as inúmeras vitórias nas provas do Líder e do Anjo.

Sulzbach nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e foi eliminado no último paredão da 12ª edição. Ele também ficou conhecido por namorar a ex-BBB Mari Gonzalez. Os dois viviam um relacionamento sério desde 2015 e chegaram a ficar noivos. Eles decidiram dar um tempo na relação em outubro de 2023.

Além disso, Jonas também produz conteúdos sobre corridas, dicas de alimentação e novas experiências.

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Flertes com Ana Paula

Nos primeiros dias, Jonas esboçou supostos flertes com Ana Paula. Durante uma brincadeira com o brother, Ana chegou a dizer que ele fez o seu coração acelerar.

Isso porque, no quarto, Jonas bateu o chinelo na mão e disse: "Ana Paula vai ficar no chinelo". Rindo, ela respondeu: "Ai que delícia, você vai fazer o quê com esse chinelo? Meu coração até acelerou, juro".

Ainda na mesma conversa, quando perguntado se prefere loiras ou morenas, Jonas afirma preferir morenas. Em seguida, Ana Paula logo brinca: "mas eu posso pedir uma tinta de cabelo para a produção".

Primeiro Anjo

Em uma disputada com Sarah Andrade, no dia 17 de janeiro, Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 26. O Brother colocou Marcelo no Castigo do Monstro.

Ainda como Anjo, Jonas se emocionou ao receber um vídeo do filho durante o Almoço do Anjo no dia seguinte. Na mensagem, o menino de 10 anos demonstrou saudade do pai e encorajou o participante a continuar firme no jogo.

Briga com Babu

No dia 21 de janeiro, uma discussão pelo uso da cozinha acabou elevando o tom entre Babu Santana e Jonas. O atrito começou quando Jonas usou o fogão para fritar um ovo enquanto Babu preparava um molho, o que, segundo o ator, atrapalhou completamente seu processo na cozinha.

Visivelmente irritado, Babu reclamou da interferência e disse que teria organizado o espaço se tivesse sido avisado. Ele afirmou que estava cozinhando para o grupo porque ninguém havia se oferecido e que a atitude do colega o desanimou. 

Segundo Anjo

A segunda Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada no dia 23 de janeiro. Os brothers e sisters se dividiram em duplas para a dinâmica. Após duas etapas, o Jonas venceu a prova pela segunda vez seguida, garantindo imunidade. Chaiany foi escolhida para o segundo Monstro do BBB 26.

Briga com Paulo Augusto

No dia 30 de janeiro, uma correria para atender ao Big Fone terminou com Jonas Sulzbach caindo e em confusão no Big Brother Brasil 26. Logo após Babu Santana atender ao telefone, o empresário discutiu com Paulo Augusto no banheiro da casa. Para o gaúcho, o brother seria o culpado por sua queda no gramado.

Após a briga, o participante Paulo Augusto foi expulso do BBB 26.

Denúncia de homofobia

No dia 3 de fevereiro, Jonas foi alvo de uma queixa-crime apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) após por proferir declarações consideradas homofóbicas contra o influenciador Juliano Floss, seu colega de confinamento.

A denúncia foi ajuizada pelo deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior.

Após a dinâmica do 'Sincerão', na noite do dia 2, Jonas e Juliano Floss discutiram com ofensas e troca de acusações. Durante o embate, o empresário sugeriu que o dançarino teria progesterona, hormônio feminino.

Lideranças

No dia 5 de fevereiro, Jonas venceu sua primeira Prova do Líder. Na prova seguinte, finalizada no dia 13, Jonas também se deu bem e foi Líder pela segunda vez seguida. Uma semana depois, o brother foi Líder mais uma vez, ao vencer no dia 19 de fevereiro.

No dia 6 de março, mais uma vitória. Dessa vez, o modelo dividiu seu pódio com Alberto Cowboy.

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